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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 نيسان 2020 09:28 م

هوشيار عبدالله : تأييد او رفض اي مكلف يجب ان يكون مرهونا بهذه الامور ..

هوشيار عبد الله


اكد عضو مجلس النواب هوشيار عبدالله  :" ان التأييد او الرفض لاية شخصية يتم تكليفها برئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية ، يجب ان يكون مرهوناً ببرنامج المكلف ومدى استفادة الشعب من هذا البرنامج في ظل التحديات التي يمر بها العراق حالياً ".

وقال عبدالله في بيان صحفي :"  ان البلد يمر اليوم بتحديات صعبة مرتبطة ببعضها البعض، بدءاً بوباء كورونا وتعطيل كل مظاهر الحياة وتوقف الأسواق والأعمال وتضرر مصالح الناس ،خصوصاً ذوي الدخل المحدود، وانتهاء بهبوط اسعار النفط وانعكاساته على مجمل الاوضاع الاقتصادية، ووسط كل هذه الظروف الصعبة مازالت مسألة تكليف شخص برئاسة الوزراء خاضعة للتناحرات السياسية ".

واوضح النائب عن كتلة التغيير الكردستانية :" ان مصلحة الشعب يجب  ان تكون المعيار الاساس في اختيار الشخص المكلف"، مشددا على :" ان القبول والتصويت لأي شخص يجب ان لايكون مرهونا بالوعود والصفقات الاستباقية من قبل اية جهة كانت، سواء في الاقليم او على مستوى العراق".

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