عالية نصيف تدعو الكاظمي الى الحذر من الوقوع في شراك المتهافتين على مغانم السلطة





أشادت النائبة عالية نصيف بتنازل عدنان الزرفي عن تكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة، متمنية لمصطفى الكاظمي النجاح في كسب ثقة ممثلي الشعب العراقي والحذر من الوقوع في شراك المتهافتين على السلطة .



وقالت نصيف في بيان اليوم :" أن عدنان الزرفي سجل موقفاً وطنياً بتنازله عن التكليف لإنهاء الجدل وعدم إبقاء مسألة تشكيل الحكومة معلقة دون حسم، وبالتالي فقد أنهى الأزمة وألقى الكرة في ملعب القوى السياسية ".



وأضافت نصيف :" في الوقت الذي نهنئ فيه الكاظمي بالتكليف، نتمنى له النجاح في نيل ثقة ممثلي الشعب العراقي لأن نجاحه مرهون بالتفاف ممثلي الشعب حوله ودعمه في تشكيل كابينته الحكومية، كما ندعوه للحذر من الوقوع في شراك المتهافتين على مغانم السلطة، والأجدر به أن يستفيد من تجربة رئيس مجلس النواب لأن الالتفاف البرلماني كان احد اسباب سيطرته على زمام الأمور في عمله، نسأل الله تعالى أن يحفظ شعبنا ويأخذ بيده إلى بر الأمان إنه سميع مجيب