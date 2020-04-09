مراقبون يصفون توافق الكتل على ترشيح الكاظمي بديلا عن الزرفي بـالتخبط





وصف مراقبون للشأن السياسي توافق الكتل على ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بديلا عن المكلف عدنان الزرفي قبل انهاء حراك تشكيل الحكومة بـالتخبط .



واشاروا الى ان هذا الترشيح يهدف الى ابعاد اي شخصية لا تنسجم مع تطلعات القوى المتحاصصة.



واكدوا :" ان توافق الكتل السياسية التي تدعي بانها الاكثر عددا داخل مجلس النواب على ترشيح الكاظمي ، ما هو الا تخبط لابعاد اي مكلف لا ينسجم مع تطلعاتهم من اجل الحفاظ على المكاسب والامتيازات". لافتين الى :" ان هذه الكتل هي نفسها التي سبق لها ان رفضت ترشيح الكاظمي بعد تصدر اسمه قائمة المرشحين للحكومة الانتقالية قبل تكليف محمد توفيق علاوي"،.



وحذر المراقبون من :" ان استمرار الخلافات سيجر البلاد الى انزلاق سياسي خطر في ظل الازمات التي يواجهها المتمثلة بانخفاض اسعار النفط وجائحة كورونا.



واشاروا ، ، الى :" ان العراق يمر بظرف استثنائي يستدعي من جميع الاطراف اللجوء للحوار الجاد والهادف لايجاد خارطة طريق تسهل عملية تشكيل الحكومة.



ف.ا