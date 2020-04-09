عثمان: العراق يفتقر لرجال دولة تقود البلد الى بر الامان والكاظمي لن يمر ايضا بالبرلمان بحال تكليفه



اكد القيادي الكردي المستقل محمود عثمان ان العراق يفتقر إلى رجال دولة تقود البلد الى بر الامان.



وقال عثمان ان مصطفى الكاظمي لن يمر ايضا بالبرلمان في حال تكليفه بعد اعتذار الزرفي وسيبقى عادل عبد المهدي في منصبه.



ف.ا