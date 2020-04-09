عثمان: العراق يفتقر لرجال دولة تقود البلد الى بر الامان والكاظمي لن يمر ايضا بالبرلمان بحال تكليفه

اكد القيادي الكردي المستقل محمود عثمان ان العراق يفتقر إلى رجال دولة تقود البلد الى بر الامان. وقال عثمان ان مصطفى الكاظمي لن يمر ايضا بالبرلمان في حال تكليفه بعد اعتذار الزرفي وسيبقى عادل عبد المهدي في منصبه. ف.ا Copy أخبار متعلقة نائب عن الفتح : الزرفي لن يعتذر عن تكليفه وسيستمر إلى نهاية الطريق رغد صدام حسين تدعو العراقيين لمساندة الأردن موالو طهران يرفضون رئاسة الزرفي للحكومة.. والزرفي يتحداهم بلقاءات داخلية وخارجية رئيس الوقف السني من العتبة الحسينية : المرجعية الدينية صمام الامان للعراق الاتحاد الاوروبي : نتطلع الى حكومة عراقية كفوءة تقود الى انتخابات مبكرة ائتلاف النصر يحذر من حراجة الاوضاع ومن التاخير في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة البلد والشعب