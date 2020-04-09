محمد الكربولي يضع علامة استفهام كبيرة على تكرر الوفيات في سجون وزارة العدل !



طالب عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية محمد الكربولي ، وزارة العدل بالكشف عن أسباب تكرار حالات الوفاة في سجون الوزارة .



و قال الكربولي في بيان صحفي :" ان تكرار حالات الوفاة في السجون ، وآخرها في سجن الحوت في الناصرية ، يضع علامة استفهام كبيرة على تصريحات وبيانات وزارة العدل ومسؤوليها المكلفين بادارة الاصلاحيات السجنية ، وهو ما يؤكد مخاوفنا وانتقاداتنا المستمرة لادارة السجون وسوء المعاملة فيها واكتظاظها وعدم توفر ادنى معايير حقوق الانسان الدولية فيها ".



واضاف :" ان المعلومات التي تردنا عن حدوث حالات وفاة في سجون تسفيرات الرصافة أو سجون وزارة العدل ، عادة ما يصار الى انكارها من قبل ادارات المواقف والسجون ولكنها سرعان ما تتكشف مع تسلم ذوي المتوفين جثث ابنائهم بعد اشهر من الوفاة ".



وحمل الكربولي وزير العدل ومسؤولي المواقف والسجون مسؤولية الحفاظ على حياة الموقوفين والنزلاء وضمان توفير العناية الصحية لهم وعدم اساءه معاملتهم ، داعيا الادعاء العام الى ممارسة دوره في تقديم المقصرين الى العدالة .