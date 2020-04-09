صدور مرسوم جمهوري بتكليف الكاظمي بتشكيل مجلس الوزراء

اصدر رئيس الجمهورية برهم صالح مرسوما جمهوريا بتكليف مطفى عبد اللطيف الكاظمي بتشكيل مجلس الوزراء . وجاء في المرسوم : يتولى الكاظمي تسمية اعضاء وزارته وتقديمهم الى مجلس النواب لنيل الثقة خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ صدور المرسوم. ف.ا Copy أخبار متعلقة الجبهة التركمانية تدعو القوى السياسية للابتعاد عن سياسة لي الاذرع تعيين عمر الوائلي رئيساً لهيئة المنافذ الحدودية متظاهرو بغداد يهتفون ضد علاوي والجنوب ضد الصدر.. ومطالبات بإطلاق سرح الكاتب مازن لطيف الخالدي : تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة انتصار لارادة الجماهيـر عبد المهدي يهنئ أمير دولة الكويت ورئيس مجلس الوزراء بتكليف الحكومة الجديدة صدور مرسوم جمهوري بتعيين محمد جابر العطا محافظاً لبغداد