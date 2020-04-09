بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 09 نيسان 2020
آخر الأخبار
لمواجهة الانخفاض المفاجئ .. سعران للنفط في الموازنة رئيس الجمهورية: الزرفي اعتذر عن التكليف برسالة رسمية ونشكر تقديره للمصلحة الوطنية عالية نصيف تدعو الكاظمي الى الحذر من الوقوع في شراك المتهافتين على مغانم السلطة علاوي يدعو المكلف الى اشراك الاتحادات والنقابات والمتظاهرين السلميين بمسؤولية تشكيل الحكومة المؤقتة إئتلاف النصر: حريصون للتوصل لتفاهمات وطنية لتشكيل حكومة جديدة بعيداً عن أية وصاية خارجية القبض على ارهابيين اثنين في الشرقاط القبض على سارق مبلغ مالي من داخل عجلة وسط بغداد التعليم تنفي السماح للطلبة بتقديم طلب لتأجيل العام الدراسي القبض على اكثر من 16 الف مخالف لحظر التجوال في بغداد مراقبون يصفون توافق الكتل على ترشيح الكاظمي بديلا عن الزرفي بـالتخبط
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
عادل الجبوري الخميس، 09 نيسان 2020 12:50 م

تقرير خطير للنقد الدولي: اقتصاد دول الشرق الأوسط قد ينهار في 2020 بسبب أزمتي كورونا والديون

1-1329116

حذر صندوق النقد الدولي من إمكانية ازدياد حدة الآثار الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، على منطقة الشرق الأوسط، في ظل إعلان ثلاثة أرباع البلدان عن وجود حالة واحدة مؤكدة على الأقل من الإصابة بالفيروس ومواجهة بعضها تفشي الفيروس بشكل كبير. وقال الصندوق إن جائحة كورونا أصبحت تشكل أكبر تحدٍ أمام المنطقة على المدى القصير.
وحذر الصندوق من التداعيات الجسيمة على الدول الهشة بوجه خاص،  التي مزقتها الصراعات في المنطقة، كالعراق والسودان واليمن. قائلاً، إن انخفاض الواردات في ظل اضطراب التجارة العالمية سيتسبب في تفاقم صعوبة إعداد النظم الصحية الضعيفة لمواجهة تفشي الوباء، الأمر الذي ينتج عنه نقص الإمدادات الطبية والسلع الأخرى ويفضي إلى ارتفاع شديد في الأسعار.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ووزير المال اللبناني السابق، في تقرير نشره على موقع الصندوق، "فضلاً على الآثار المدمرة لصحة الإنسان، تتسبب هذه الجائحة في حدوث اضطرابات اقتصادية كبيرة بالمنطقة من خلال الصدمات المتزامنة، التي تتمثل في هبوط الطلب المحلي والخارجي، وانخفاض التجارة، واضطراب الإنتاج، وتراجع ثقة المستهلكين، وتشديد الأوضاع المالية".
وأضاف، أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تواجه صدمة إضافية تتمثل في الهبوط الشديد في أسعار النفط. وأشار إلى أن القيود المفروضة على السفر عقب وقوع هذه الأزمة المتعلقة بالصحة العامة أدت إلى تراجع الطلب العالمي على النفط، وأدى عدم وجود اتفاقية إنتاج جديدة بين أعضاء (أوبك+) إلى حدوث تخمة في المعروض. ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار النفط بما يزيد على 50 في المئة منذ بدء الأزمة المتعلقة بالصحة العامة. وتوقع أن توجه الصدمات المتشابكة ضربة عنيفة للنشاط الاقتصادي في المنطقة، خلال النصف الأول من العام الحالي على أقل تقدير، ومن المحتمل أن تكون عواقبها دائمة.
وقال صندوق النقد الدولي على لسان مدير إدارته لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن إجراءات منع انتشار الجائحة تضر بأهم القطاعات الغنية بالوظائف، فقد وصل إلغاء الرحلات السياحية في مصر إلى 80 في المئة، بينما تأثرت خدمات الضيافة والبيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة وبلدان أخرى. ونظراً للأعداد الهائلة من العاملين في قطاع الخدمات، ستكون هناك أصداء واسعة إذا ارتفعت البطالة وهبطت الأجور وتحويلات العاملين في الخارج.
وفي نفس الوقت، اضطربت عمليات الإنتاج والصناعة التحويلية بينما أُرجئت الخطط الاستثمارية. وتزداد هذه الصدمات المعاكسة تعقيداً بفعل هبوط ثقة دوائر الأعمال والمستهلكين، كما شاهدنا في الاقتصاديات المختلفة حول العالم.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن الاضطرابات الاقتصادية بفعل مرض فيروس كورونا، أضرت بالبلدان المصدرة للنفط في المنطقة بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية. في حين سيؤدي انخفاض عائدات التصدير إلى إضعاف المراكز الخارجية وتخفيض الإيرادات، مما يضع ضغوطاً على ميزانيات الحكومات ويفضي إلى انتشار التداعيات إلى بقية الاقتصاد. من ناحية أخرى،  رجح الصندوق مواجهة البلدان المستوردة للنفط آثار غير مباشرة، منها انخفاض التدفقات الداخلة من تحويلات العاملين في الخارج وضعف الطلب من بقية بلدان المنطقة على السلع والخدمات.
وأخيراً، فإن الارتفاعات الحادة في درجة العزوف عالمياً عن المخاطر وهروب رؤوس الأموال إلى الأصول المأمونة أدت إلى تراجع تدفقات استثمارات الحافظة إلى المنطقة بنحو ملياري دولار منذ منتصف فبراير (شباط)، بينما شهدت الأسابيع الأخيرة خروج تدفقات كبيرة. فأسعار الأسهم انخفضت، وفروق العائد على السندات اتسعت. وضيق الأوضاع المالية الذي نشهده حالياً يمكن أن يشكل تحدياً جسيماً، حيث تشير التقديرات إلى وصول الديون السيادية الخارجية التي يحل أجل استحقاقها على المنطقة في 2020 إلى 35 مليار دولار.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا

تقرير أوروبي: كورونا يكشف عن النظام الصحي المدمر في العراق 09 نيسان 2020 02:46 م

1-1329111

الملالي يواصل أكاذيبه ويحدر شعبه : لا يجب أن يشغلنا كورونا عن مؤامرات الأعداء 09 نيسان 2020 02:21 م

1-1329111

حروب أسعار النفط على صفيح ساخن فمن يربح في النهاية؟.. التاريخ يجيب 09 نيسان 2020 01:39 م

1-1329116

استمتع بجولات سياحية افتراضية حول العالم من داخل المنزل ولا تدع كورونا يهزمك 09 نيسان 2020 11:46 ص

1-1329111

بعد إصابته لـ1.5 مليون مواطن حول العالم .. كورونا يعيد سيناريو 2008 المرعب إلى الواجهة 09 نيسان 2020 10:49 ص

الحرس الثوري

تقرير| إيران غاضبة من أجل الصين وأبعاد اللعبة القذرة لنشر وباء كورونا بالعالم تتكشف 09 نيسان 2020 02:01 ص

خامنئي والأسد

من جديد.. تحقيق دولي يثبت الأسد مجرم حرب أباد السوريين بالكيماوي بمساعدة إيران 09 نيسان 2020 01:09 ص

كورونا في ايران

تقرير| طهران أصبحت مصدر رئيسي لعدوى كورونا لنحو عام قادم 09 نيسان 2020 12:35 ص

التعليقات