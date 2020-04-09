عاجل| رئيس الجمهورية يسلم الكاظمي كتاب التكليف برئاسة الوزراء

رئيس الجمهورية يسلم الكاظمي كتاب التكليف برئاسة الوزراء.
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التكليف والاعتذار عن التكليف.. لعبة قذرة تفضح المخطط الإيراني في العراق
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مصادر: ضغوط الاحزاب الموالية لايران تجبر الزرفي على الاعتذار عن تكليفه
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نائب سابق : هذه هي مطالب القوى الشيعية من رئيس الحكومة المقبلة
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نائب :الزرفي لن ينسحب من التكليف ... والبرلمان سيكون الفيصل بقبول او رفض كابينته الوزارية
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نائب يكشف عن قيام الحكيم بتسليم برهم صالح كتاب ترشيح الكاظمي لرئاسة الوزراء
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عاجل : الملياردير الإيراني محمد رضا السيستاني مازال يتحكم بكل مؤسسات العراق ولن يسلم الخمس والنفط للعراقيين