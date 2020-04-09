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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 نيسان 2020 11:47 ص

الصحة: المساعدات الطبية الصينية التي وصلت للعراق ستزيد من القدرة العلاجية والتشخيصية لوباء كورونا

وزارة الصحة

أكدت وزارة الصحة ، ان المساعدات الطبية الصينية  التي وصلت الى العراق امس  ستزيد من القدرة العلاجية والتشخيصية لفيروس كورونا. 

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر ، إن “هذه المساعدات تتضمن اجهزة طبية للتشخيص والعلاج، ومستلزمات الوقاية الشخصية ومستلزمات الفحص المختبري واجهزة الفحص الحراري والفحص الإشعاعي وغيرها”، لافتاً الى أن “هذه الاجهزة ستوزع حسب اولوية بين مؤسسات وزارة الصحة المختلفة”.

واشار الى أن “هذه الاجهزة ستسهم بتطوير القدرة العلاجية والتشخيصية لوزارة الصحة، لاسيما بعد حملة المسح الميداني التي اطلقتها لاكتشاف الحالات الخفية المصابة بفيروس كورونا.

 

ف.ا

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