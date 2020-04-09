استمتع بجولات سياحية افتراضية حول العالم من داخل المنزل ولا تدع كورونا يهزمك

الإنسان كائن اجتماعي، إذا فرض كورونا عليه التباعد، يلجأ إلى الافتراضي للتقارب والآن، بات الوصول إلى بعض أشهر المعارض الفنية والمتاحف والمناظر الطبيعية في العالم يتطلب فقط بضع نقرات على الحاسب الآلي

و إليكم هنا مجموعة مختارة من أفضل تجارب السفر الافتراضية للحفاظ على سلامة أذهانكم خلال مرحلة الانغلاق.

متحف اللوفر، باريس

اضطر متحف اللوفر، أكبر متحف للفنون والتحف في العالم، إلى إغلاق أبوابه مع دخول باريس في الإغلاق. وإن كان لم يعد بإمكانكم أن تدلفوا عبر بنائه الزجاجي الخارجي الشهير، باستطاعتكم تعلم شيء عن المجموعة الرائعة التي يحتويها عبر عدد من الجولات الافتراضية، التي تستعرض كل محتوياته من الآثار المصرية إلى صالة معرض أبولو.

رابط الموقع الإلكتروني: louvre.fr/en/visites-en-ligne



المتحف البريطاني، لندن

ارتبط متحف العاصمة البريطانية الشهير بموقع غوغل للثقافة والفنون إلى جانب أكثر من 2000 مؤسسة رائدة أخرى، لتقديم جولة تفاعلية. بإمانكم القيام بجولة عبر الزمن والنقر على صور القطع الأثرية المختلفة لرؤيتها عن قرب، وقراءة تاريخها، وسماع المزيد من المعلومات عن طريق الدليل الصوتي.

رابط الموقع الإلكتروني: britishmuseum.withgoogle.com



فندق الجليد، لابلاند السويدية

أنشأت شركة لايتس أوفر لابلاند المختصة بتصوير الشفق القطبي تجارب تتيح للأشخاص الذين يعانون بسبب حرمانهم من متعة التجوال السفرَ افتراضياً إلى فندق الجليد في لابلاند السويدية. تسمح مقاطع الفيديو التي تغطي زوايا بقياس 360 درجة للمشاهدين بزيارة البرية القطبية الشمالية المحلية، والتعرف على كلاب الهاسكي وغزلان الرنة المحلية، وركوب الزلاجات التي تجرها الكلاب والغزلان، وحتى الانضمام إلى جولة في البحث عن الشفق القطبي.

رابط الموقع الإلكتروني:

https://lightsoverlapland.com/abisko-national-park-virtual-reality-tour/



متحف ريكز، أمستردام

يعد متحف ريكز الزاخر بروائع العصر الذهبي الهولندي أحد أشهر مناطق الجذب السياحي في أمستردام. المتحف مغلق حتى 1 يونيو(حزيران) ولكنه أطلق حديثاً تجربة تفاعلية جديدة، بعنوان متحف ريكز من المنزل، التي تسمح لكم افتراضياً بزيارة المكان الذي يحتضن لوحات شهيرة لفنانين هولنديين مثل "حارس الليل" لرامبرانت و "فتاة الحليب" لـفيرمير.

وبالتعاون مع غوغل، لديكم أيضاً فرصة لاستكشاف 11 عملاً "معروضاً"، حيث يمكنكم التفاعل مع أعمال مختلفة في المتحف، وقراءة تاريخها ومشاهدة القطع عن قرب.

رابط الموقع الإلكتروني:

https://www.rijksmuseum.nl/en/masterpieces-up-close



متحف أورسيه، باريس

متحف أورسيه الواقع في محطة قطارات أورسيه السابقة الرائعة، يعرض أعمالاً فنية يعود تاريخها إلى الفترة ما بين عامي 1848 و 1914. تأخذكم الجولة الإلكترونية عبر تاريخ المبنى، الذي أنشئ في بادئ الأمر من أجل المعرض العالمي لعام 1900. يمكن للمشاهدين أيضاً استكشاف بعض أشهر القطع في المجموعة، بما فيها بورتريه ذاتي لـفان غوخ، والتنزه افتراضياً في صالات العرض.

رابط الموقع الإلكتروني:

artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris



متحف سولومون غاغينهايم، نيويورك

يحتوي المعرض الأيقوني في مدينة نيويورك على جولة افتراضية باستخدام ميزة غوغل ستريت فيو حيث يمكنكم "المشي على مهل" على طول ممره المتعرج واستعراض الأعمال عن قرب، مثل بورتريه المنحرف الثلاثي الذاتي الجريء لكاثرين أوبي، وتركيبة "المصباح الشريد وماص العصير" للفنان التشيلي إيفان نافارو، ولوحة "مكتبة أوفيتز" لجوناس وود. علاوة على ذلك، يمكنكم أيضاً أن تتأملوا ببساطة العمارة الرائعة للمبنى.

رابط الموقع الإلكتروني:

artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview





معرض أوفيزي، فلورنسا

يضم هذا المعرض المجموعة الفنية لأسرة ميديتشي داخل مبنى يعود إلى القرن السادس عشر. إلكترونياً، هناك أربعة معارض تأخذ المشاهدين خلال أعمال مختلفة، وتشرح أهميتها وتظهر لقطات مقربة للتفاصيل المهمة داخل اللوحات. شاهدوا أعمالاً مثل "بيرسيوس يحرر أندروميدا" لبييرو دي كوزميو كما لم تروها من قبل.

رابط الموقع الإلكتروني: artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery



جروف موهير، أيرلندا

هل ترغبون في مشاهدة غروب الشمس فوق هذه القمم الخلابة؟ يمكنكم القيام بجولة افتراضية في هذا المعلم الجيولوجي الأيرلندي الشهير، التي تلتقط مشاهد بزاوية 360 درجة، كما أنها مزودة بإمكانية سماع الواقع الافتراضي من أجل اكتمال التجربة الغامرة.

رابط الموقع الإلكتروني: cliffsofmoher.ie/virtual-visit-tour



سنترال بارك، نيويورك

التجول في هذا المنتزه المركزي في مدينة نيويورك متاح الآن عبر الإنترنت. لا يقتصر الأمر على عرض المواقع لكم فحسب، بل يرافق دليل صوتي الجولة ليخبركم عن الأحداث المهمة في تاريخ سنترال بارك أثناء "سفركم" من المدخل ويست 72.

رابط الموقع الإلكتروني: youvisit.com/tour/centralpark



إيبيسا، إسبانيا

أطلق نادي أوشويا إيبيسا، وهو ناد في الهواء الطلق في جزيرة الباليار هذه التي تضج بالاحتفالات - فواصل تحت عنوان ابقوا في المنزل - وهي عبارة عن إعادة لبث أفضل حفلات الدي جي لعام 2019 من هاي إيبيسا وأوشويا إيبيسا، لإضفاء أجواء الحفلات على منازل الأشخاص الذين يخرجون للسهر عادة حول العالم. انطلقت الحفلة الأولى في 21 مارس (آذار)، بمشاركة -سولاردو ودافيد سكويلاس وكاميلفات ونيك فانتشولي وأندريا أوليفا. تتيح جلسات البث للمستخدمين دعوة أصدقائهم للانضمام إليهم عبر الإنترنت.

وما زال التحضير جارياً للمزيد من الفعاليات الافتراضية.

رابط الموقع الإلكتروني: facebook.com/ushuaiaibiza



غراند كانيون، أريزونا

هناك الكثير من الصور على الإنترنت لهذا الأخدود الشهير، لكن يمكنكم التعمق قليلاً في جولة أثرية من الواقع الافتراضي. تسمح هذه للمسافرين الجالسين على آرائكهم باستكشاف ومعرفة المزيد عن التاريخ الذي يقف وراء تكوّن الأخدود من خلال النقر على صور عناصر جيولوجية مختلفة.

رابط الموقع الإلكتروني: nps.gov/features/grca/001/archaeology



منتزه يوزمايت الوطني، كاليفورنيا

عيشوا تجربة التجول في هذه الأعجوبة الطبيعية مباشرة من خلال النقر على كاميرات الإنترنت في أجهزتكم. تشمل المشاهد شلالات يوزماي، وإطلالة على جُرف "نصف القبة" الشهير من قاع وادي يوزمايت، وصوراً لمنطقة هاي سييرا للتخييم ملتقطة من على ارتفاع 8 آلاف قدم.

رابط الموقع الإلكتروني: nps.gov/yose



منتزه روكي ماونتن الوطني، كولورادو

أحد أفضل الأمور المرتبطة بالتواجد في الهواء الطلق هي طريقة اختباركم للمكان بكل حواسكم. سمح منتزه روكي ماونتن الوطني للزوار الافتراضيين باستخدام آذانهم بدلاً من أعينهم، من خلال "مكتبة صوتية" على الإنترنت تحتوي على مجموعة من أصوات الطيور والحياة البرية الموجودة في الحديقة.

رابط الموقع الإلكتروني: nps.gov/romo



منتزه لونغليت للسفاري، المملكة المتحدة

أطلق منتزه لونغليت جولة سفاري افتراضية مصحوبة بتعليق صوتي من مقدمة برنامج "أنيمال بارك" على بي بي سي كيت هامبل. بُثت الجولة التي يرافقكم فيها دليل على صفحة ويلتشير على فيسبوك الخاصة بمواقع الحياة البرية الساعة 10 صباحاً يوم السبت، لكن ما زال استعراضها متاحاً بالمجان على موقع منتزه لونغليت على الإنترنت وعبر منصاته الرقمية. من خلال توظيف مزيج من التعليقات الصوتية ولقطات الفيديو والصور، تتضمن الجولة الافتراضية أيضاً مقدمة قامت كيت هامبل بتسجيلها حديثاً.

رابط الموقع الإلكتروني: longleat.co.uk



ستونهنج، المملكة المتحدة

هل أردتم دائماً زيارة دائرة الأحلام هذه التي تعود إلى العصر الحجري الحديث؟ قوموا بجولة تفاعلية في ستونهنج من خلال موقع إنكلش هريتج بإطلالة بزاوية 360 درجة من داخل النصب الأثري، أو انتقلوا إلى التصوير الجوي "سكايكيب" لمشاهدة إطلالة مباشرة من داخل الأحجار.

رابط الموقع الإلكتروني: english-heritage.org.uk