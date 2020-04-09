اقبال الصيدلي : نحن مع اجماع المكون الشيعي لاختيار شخص رئيس الوزراء



اعلن رئيس كتلة (الوطن اولا) محمد اقبال الصيدلي، استمرار كتلته في دعم اجماع المكون الشيعي لاختيار شخص رئيس الوزراء وبما يضمن إستقرار العراق.



وقال اقبال في بيان " اننا منذ الوهلة الاولى كنا نرسل رسائل ايجابية الى الكتل المعنية بالتكليف من اجل الاتفاق على شخصية وطنية كفؤة تقود العراق في المرحلة القادمة بعيدا عن التشنجات وسياسة المحاور.



واكد" وقوف كتلة وطن الى جانب القوى الوطنية للمساهمة في خروج البلد من التحديات والازمات التي يواجهها في المرحلة الحالية"، مشيرا الى ان" تأييد ترشيح مصطفى الكاظمي التزام بموقفنا الداعم لخيار المكون المعني بهذا المنصب.



ف.ا