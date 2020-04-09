طارق حرب : لاصلاحية لاستبدال الزرفي سوى تنازله او عدم منحـه الثقـة في مجلس النواب





اوضح الخبير القانوني طارق حرب ، الاليات القانونية والدستورية لاستبدال رئيس الوزراء المكلف من مهمة تشكيل الحكومة المؤقتة .



وقال حرب "هناك طريقان لاستبدال رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، وهما اما ان يرفض مجلس النواب منح الثقة للكابينة الوزارية التي سيقدمها ، او ان يتنازل الزرفي شخصيا عن التكليف".



واضاف ، في تصريح صحفي "لا توجد صلاحية ، لا لرئيس الجمهورية ، ولا لمجلس النواب ، في استبدال الزرفي سوى عبر هذين الطريقين "،.



وقال ان " اي استبدال يجب ان يكون بالطرق القانونية حتى لا يكون محل انتقاد ويتهمونه بخرق القانون في حال قام باستبدال الزرفي"، داعيا رئيس الجمهورية الى التمسك بالقانون في هذا الامر .



وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف عدنان الزرفي رسميا ، في 17-3-2020، برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة.



ف.ا