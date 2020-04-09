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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 نيسان 2020 10:51 ص

مجلس الأمن الوطني يناقش ملف العلاقات العراقية الامريكية

مجلس الامن الوطني


ناقش مجلس الأمن الوطني  في اجتماع عقده برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي ملف العلاقات العراقية الامريكية

وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة افتتح بها الاجتماع "قررنا عقد هذا الاجتماع لمناقشة محور واحد هو ملف العلاقات العراقية الامريكية ومستقبل التعاون الإقتصادي والأمني، ولبحث الوجود العسكري بعد ظروف صعبة مرّت وسقوط شهداء وخسائر، وبعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب، وفي ظل حرصنا على المشاركة في إتخاذ القرار والحرص على وحدة الصف الوطني والتوصل الى اتفاقات تخدم المصلحة الوطنية العليا.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن "محور العلاقات بين البلدين يجب ان يتم بشكل ودي وليس عدائيا، ولمصلحة العراق والولايات المتحدة كشريك وصديق ومن أجل حفظ مصالح المنطقة والعالم.

وتابع :" تلقينا قبل ايام مذكرة رسمية من الادارة الامريكية تتعلق بقرار بناء علاقات استراتيجية واعادة انتشار القوات الامريكية من العراق واجراء حوار بين وفدين رسميين، وتم خلال الفترة الأخيرة اجراء اتصالات متبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين" لافتا الى "عمليات الانسحاب الواسع للقوات الاجنبية التي تمت مؤخرا بمراسم رسمية وتحت ظل القانون والنظام.

وعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع نص المذكرة الرسمية وعدّها تطورا مهما في العلاقات بين البلدين ولإستقرار المنطقة.

ف.ا
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