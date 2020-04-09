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الخميس, 09 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
عادل الجبوري الخميس، 09 نيسان 2020 10:49 ص

بعد إصابته لـ1.5 مليون مواطن حول العالم .. كورونا يعيد سيناريو 2008 المرعب إلى الواجهة

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كشفت آخر الاحصائيات العالمية عن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد عت تخطي حاجز الاصابات لـ  1,5 مليون مصاب  في العالم،  وسط انتشار مروع للوباء في الولايات المتحدة، فيما بدأت بوادر ركود اقتصادي خطير تلوح في العالم.

أسوأ حصيلة يومية
وتم إحصاء ما لا يقل عن 1,502478 إصابة بينها 87320 وفاة في 192 بلدا ومنطقة، في طليعتها الولايات المتحدة التي سجلت لليوم الثاني على التوالي حولى ألفي وفاة، في أسوأ حصيلة يومية في العالم منذ بدء انتشار الوباء.

ويترافق استمرار تفشي الوباء مع جدل حول دور منظمة الصحة العالمية التي اتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”الانحياز للصين” عند ظهور الفيروس في هذا البلد.

الحرب بين أمريكا والصين
ودافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الوكالة التابعة للأمم المتحدة فأكد خلال اجتماع مع مديره العام “ثقته في المؤسسة التي يرفض أن يتم زجها في الحرب الجارية بين الصين والولايات المتحدة” على ما أفاد قصر الإليزيه.

تسييس الوباء
كما دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى “عدم تسييس” وباء كوفيد-19.

وكان ترامب اتهم المنظمة الثلاثاء بأنها “أخفقت حقا” في تعاطيها مع الأزمة الصحية، مهددا بتعليق دفع المساهمة المالية الأمريكية لها.

ورد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤكدا أن “الوقت ليس مناسبا” لتوجيه الانتقادات وداعيا إلى “الوحدة” و”التضامن لوقف الفيروس”.
الحجر المنزلي
وتسبب الوباء في قلب  الحياة اليومية في كل أنحاء العالم، رأسا على عقب فبات نصف سكان العالم في الحجر المنزلي فيما أعلنت منظمة التجارة العالمية أن “قطاعات كاملة من الاقتصادات الوطنية أغلقت” أو “تضررت بصورة مباشرة” بوقف النشاط.

وتوقعت المنظمة أن “تنخفض التبادلات التجارية في 2020 بشكل حاد في جميع مناطق العالم، وفي كافة قطاعات الاقتصاد”، محذرة بأن تراجع النشاط قد يصل إلى “نسبة 32 بالمئة أو أكثر”.

وقالت إن العالم قد يواجه “أكبر ركود اقتصادي أو تراجع نشهده في حياتنا”.

ورأى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أن الغموض الذي يلف المستقبل جراء الوباء يشكل “خطرا كبيرا على الآفاق الاقتصادية” في الولايات المتحدة، وفق محضر اجتماعه في منتصف مارس، لكنه اعتبر في ذلك الحين أن المفاعيل السلبية للأزمة قد لا تدوم طويلا مثل تبعات الأزمة المالية عام 2008.

وحذّرت منظمة “أوكسفام” غير الحكومية في تقرير بعنوان “ثمن الكرامة” بأنّ نصف مليار شخص إضافي في العالم قد يصبحون تحت خط الفقر جرّاء تداعيات وباء كوفيد-19 إذا لم يتم الإسراع في تفعيل خطط لدعم الدول الأكثر فقراً.

وجاء في التقرير أنّ “هذا الأمر يمكن أن يعيد مكافحة الفقر على مستوى العالم عشر سنوات إلى الوراء، لا بل ثلاثين سنة في مناطق معينة مثل إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

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أخر تعديل: الخميس، 09 نيسان 2020 11:22 ص
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