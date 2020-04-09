مصادر: ضغوط الاحزاب الموالية لايران تجبر الزرفي على الاعتذار عن تكليفه

قالت مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي سيعلن قبل ظهر اليوم اعتذاره عن التكليف. واشارت المصادر الى ان الزرفي تعرض الى حملة تشهير من الاحزاب الشيعية الموالية لايران بغية اعتذاره عن المنصب. ف.ا Copy أخبار متعلقة نائب عن الفتح : الزرفي لن يعتذر عن تكليفه وسيستمر إلى نهاية الطريق الهاشمي: تحالف الفتح لم ينجح بإجبار الزرفي على الاعتذار عن تشكيل الحكومة عاجل| كينث ماكنزي: لن نسمح لايران واذرعها باستهداف قواتنا وقوات التحالف في العراق تحالف العبادي : تجربة عبد المهدي قد تتكرر مع محمد علاوي عضو مجلس النواب: يدعو "علاوي" الى الاعتذار عن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديده توفيق علاوي: يعلن عن تكليفه بتشكيل الحكومة