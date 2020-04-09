مصادر: ضغوط الاحزاب الموالية لايران تجبر الزرفي على الاعتذار عن تكليفه





قالت مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي سيعلن قبل ظهر اليوم اعتذاره عن التكليف.



واشارت المصادر الى ان الزرفي تعرض الى حملة تشهير من الاحزاب الشيعية الموالية لايران بغية اعتذاره عن المنصب.



ف.ا