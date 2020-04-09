المال يعيق احتراف مدافع الشرطة خارج العراق !



كشف سمير راشد وكيل اعمال مدافع نادي الشرطة والمنتخب الوطني علاء مهاوي، ان خلافاً مالياً يقف عائقاً امام احتراف مهاوي خارج العراق.



وقال راشد في تصريح صحفي :" ان علاء مهاوي تلقى عدة عروض من اندية مصرية ومن الخليج العربي من اجل ضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة ".



واوضح :" ان النادي الاهلي المصري خاطب نادي الشرطة من اجل ضم اللاعب، لكن الطرفين لم يتفقا على المبالغ المالية " ، مرجحاً ان ينتظر الاهلي حتى نهاية عقده في حزيران المقبل لضمه .



يذكر ان مهاوي يعد احد العناصر الرئيسة في تشكيلة مدرب المنتخب الوطني ستريتشكو كاتانيتش.



ف.ا