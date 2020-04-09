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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 نيسان 2020 10:28 ص

المال يعيق احتراف مدافع الشرطة خارج العراق !

علاء مهاوي

كشف سمير راشد وكيل اعمال مدافع نادي الشرطة والمنتخب الوطني علاء مهاوي، ان خلافاً مالياً يقف عائقاً امام احتراف  مهاوي خارج العراق.

وقال راشد في تصريح صحفي :" ان علاء مهاوي تلقى عدة عروض من اندية مصرية ومن الخليج العربي من اجل ضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة ".

واوضح :" ان النادي الاهلي  المصري خاطب نادي الشرطة من اجل ضم اللاعب، لكن الطرفين لم يتفقا على المبالغ المالية " ، مرجحاً ان ينتظر الاهلي حتى نهاية عقده في حزيران المقبل لضمه .

يذكر ان مهاوي يعد احد العناصر  الرئيسة في تشكيلة مدرب المنتخب الوطني ستريتشكو كاتانيتش.

ف.ا
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