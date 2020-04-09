حقوق الانسان في ديالى تنشئ صندوقا "متواضعا" لدعم المتضررين من كورونا





اعلن مكتب حقوق الانسان في ديالى عن انشاء اول صندوق حكومي لدعم متضرري فيروس كورونا.



وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي :" ان المكتب انشأ اول صندوق حكومي لجمع التبرعات من موظفيه ، لدعم متضرري فيروس كورونا ، خاصة في الازقة والاحياء الشعبية التي تعاني من ارتفاع قاس في معدلات الفقر ".



واضاف مهدي :" ان الصندوق يأتي في اطار دعم حملات انسانية لتوفير سلات غذاء عاجلة للاسر الفقيرة المتضررة من استمرار حظر التجوال الشامل الذي جاء كاطار وقائي لتفادي انتشار فيروس كورونا "، مؤكدا :" ان الصندوق ، رغم تواضعه ، لكنه مبادرة انسانية سيكون لها اثر ايجابي في دعم العشرات من العوائل".



وتعيش اكثر من 50 الف اسرة تحت خط الفقر في ديالى وفق التقارير ، وهي بحاجة ماسة للمساعدات الانسانية.



ف.ا