رئيس الاركان السابق : القوات الاميركية باقية في العراق



اكد مسؤول المكتب العسكري في رئاسة اقليم كردستان، بابكر زيباري:" ان القوات الامريكية لن تنسحب من العراق "، مشيراً الى :" ان بقاءها ضروري لدعم القوات العراقیة في الحرب ضد الارهاب".



وقال زيباري ، الذي كان يشغل منصب الرئيس السابق لاركان الجيش العراقي ، بموقعه على "فيسبوك" :" ان اميركا لن تنسحب من العراق ، انما تعيد النظر في مناطق تمركز قواتها ضمن خطتها العسكرية".



واضاف :" ان القوات الاميركية ، حتى الآن ، متمركزة في قاعدتي اربيل وعين الاسد وعدد آخر من المعسکرات العراقية".



واوضح زيباري :" ان بقاء القوات الامريكية ضروري لدعم القوات العراقیة في الحرب ضد الارهاب ، خصوصاً وان تنظيم داعش الارهابي بدأ باستغلال هذه الاشاعة لرفع معنويات عناصره ، والاحداث الارهابية التي وقعت مؤخراً تؤكد ذلك".



ف.ا