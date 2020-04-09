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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 نيسان 2020 10:18 ص

رئيس الاركان السابق : القوات الاميركية باقية في العراق

قوات أمريكية في العراق

اكد مسؤول المكتب العسكري في رئاسة اقليم كردستان، بابكر زيباري:" ان القوات الامريكية لن تنسحب من العراق "، مشيراً  الى  :" ان  بقاءها ضروري لدعم القوات العراقیة في الحرب ضد الارهاب".

وقال زيباري ، الذي كان يشغل منصب الرئيس السابق لاركان  الجيش العراقي ، بموقعه على "فيسبوك" :" ان اميركا لن تنسحب من العراق ، انما تعيد النظر في مناطق تمركز قواتها ضمن خطتها العسكرية".

واضاف :" ان القوات الاميركية ، حتى الآن ،  متمركزة في قاعدتي اربيل وعين الاسد وعدد آخر من المعسکرات العراقية".

واوضح زيباري :" ان بقاء القوات الامريكية ضروري لدعم القوات العراقیة في الحرب ضد الارهاب ، خصوصاً وان تنظيم داعش الارهابي بدأ باستغلال هذه الاشاعة لرفع معنويات عناصره ، والاحداث الارهابية التي وقعت مؤخراً تؤكد  ذلك".

ف.ا
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