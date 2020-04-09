نائب عن النجف : وزير المالية يعرقل مكافحة وباء كورونا في المحافظة !!





اتهم النائب عن محافظة النجف فاضل الفتلاوي، وزير المالية فؤاد حسين بعرقلة صرف الاموال المتعلقة بمكافحة وباء كورونا في المحافظة ".



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان فؤاد حسين يعرقل صرف ١٣ مليار دينار ،هي ايرادات محافظة النجف"، مبينا :" ان عرقلة صرف الاموال تسببت بارتفاع عدد الاصابات لعدم وجود تخصيص مالي لشراء الاجهزة الطبية ".



واضاف :" ان وباء كورونا بحاجة الى تخصيصات مالية كبيرة ، ومن غير المعقول وجود ثلاثة مختبرات فقط لفحص المرضى في عموم البلاد"، مبينا :" ان محافظة النجف سجلت ٢٥٠ اصابة وتعد المحافظة الاكثر اصابة من بين المحافظات الاخرى".



ف.ا