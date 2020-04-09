النفط : الانتاج والتصدير في العراق لم يتأثرا بتراجع اسعار النفط



اكدت وزارة النفط، ان تراجع اسعار النفط عالمياً لم يؤثر في معدلات الانتاج والتصدير في العراق.



وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في تصريح صحفي :" ان تراجع اسعار النفط لم يؤثر في معدلات الانتاج والتصدير ،لان الطاقة المتاحة للانتاج تقدر بنحو 5 ملايين برميل"، مبيناً :" ان انتاج العراق بحسب الالتزام باتفاق (أوبك + ) بلغ نحو 4 ملايين و500 ألف برميل ،أما الصادرات فانها تتراوح ما بين 3 ملايين و300 ألف برميل الى 3 ملايين و500 ألف برميل".



واضاف جهاد :" ان العراق وافق خلال الاجتماع السابق على تخفيض انتاج " اوبك " الى المليون ونصف المليون بشرط عدم المساس بانتاجه"، مشددا على انه "لا يمكن خفض معدلات الانتاج نتيجة الوضع الراهن والظرف الاستثنائي الذي يمر به العراق" .



ف.ا