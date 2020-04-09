جبهة النجيفي توضح موقفها من اي رئيس للوزراء .. بعيدا عن التسميات



اكدت جبهة الانقاذ والتنمية بزعامة اسامة النجيفي :" ان مستقبل البلاد لن يتحقق برئيس مجلس وزراء يحاول ارضاء اصحاب المصالح والاجندات الاجنبية المهيمنة على وفق حسابات وطرق ، اثبتت التجارب السابقة فشلها وبعدها عن النبض الحقيقي لارادة الشعب ".



وذكرت الجبهة في بيان :" امام التحديات التي تواجه الشعب العراقي ، وفي مواجهة عواصف الاختناق السياسي والفشل في الوصول الى حلول ، لابد من استحضار رؤية تتعالى عن المصالح والأنانيات عبر منهج جديد لا يخضع للمحاصصة والاملاءات والفساد ، ورهن مستقبل البلد لاجندات لا تتفق مع مصالح شعبه ".



وأضافت انها" ترى الاولوية هي للمنهج الجديد الذي ينقذ العراق من الازمات والمشاكل التي اتسعت لتنال من الخبز اليومي للمواطن ومن امله في مستقبل مضمون لابنائه".



وأشارت الى :" ان اي رئيس لمجلس الوزراء ، بعيدا عن التسميات ، لا يقود حراكا عبر حكومة كفوءة ووطنية للتصدي للمناهج السابقة التي كرست الاستغلال والفساد وضرب الهوية الوطنية ، لن ينجح في قيادة سفينة الانقاذ للخروج من لجة الظلام ".



وشددت جبهة الانقاذ على" ضرورة استحضار منهج جديد "،محذرة من :" تداعيات منتظرة اذا ما استمر العمل على الشاكلة التي لم تنتج سوى الفشل والاخفاق ".



ف.ا