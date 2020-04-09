تقرير| طهران أصبحت مصدر رئيسي لعدوى كورونا لنحو عام قادم

مراقبون: نصف مليون مصاب وإيران اصبحت دولة منكوبة بكورونا



قال مراقبون، إن المتابعة اليومية لتطورات وباء كورونا في إيران تؤكد أنه خرج عن السيطرة تماما. وأن هناك ما لا يقل وفق تقديرات إيرانية نحو نصف مليون مصاب. ويقول خبراء الصحة إن الوباء خرج عن السيطرة واستوطن كل محافظات طهران.

ومع تقارير عالمية، تقول إنه سيستمر عامين فإن ايران اصبحت مصدر خطر على العراق ومصدر خطر على كافة دول المنطقة لنحو عام كامل على الأقل.

وكشف حامد سوري، العضو في "المركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا" في إيران عن وجود ما يقارب النصف مليون إصابة في البلاد. وأكد سوري في حديث لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" أنه نظرًا لعدم اكتشاف العديد من المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة من كوفيد-19، فإن التقديرات الحالية من قبل الحكومة غير دقيقة.

وتأتي تصريحات عضو مركز مكافحة كورونا تلك، بعد أن أعلنت وزارة الصحة في أحدث أرقامها، أن عدد الإصابات بلغ أكثر من 60 ألف حالة، وبالتزامن مع رفض البرلمان مشروع قانون ينص على تعطيل البلاد لمدة شهر، وفرض حجر صحي كامل للحد من انتشار الوباء. وصوت النواب عن طريق القيام والجلوس بالأكثرية ضد القانون، الذي كان قد وقع عليه 16 نائبا من أصل 290. إلى ذلك، وصف الوضع في إيران بأنه "مقلق" محذرا من أن منحنى الفيروس في محافظات طهران وخراسان رضوي وأذربيجان الغربية وبوشهر والأهواز وكرمانشاه وسمنان يتحرك نحو الأعلى. كما أضاف قائلاً: "منحنى الإصابات لم يهبط في أي من محافظات البلاد الـ 31".

ورداً على تصريحات روحاني الكاذبة، بخصوص انحسار الوباء قال سوري إن قرار استئناف بعض الأنشطة كان قائماً على "أعذار" اقتصادية وسياسية وأيضا أمنية، وهذا من شأنه أن يؤدي بشكل كبير إلى إضعاف فرصة كبح انتشار الفيروس المميت.

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جانبور من عودة الحركة المزدحمة في الشوارع وحركة المرور الكثيفة خلال الأيام الأخيرة في العاصمة طهران، قائلا :إذا استمر الإجراء الحالي، سنشهد في غضون سبعة إلى عشرة أيام ارتفاع الفيروس مرة أخرى في طهران.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في إيران للتلفزيون الرسمي، إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 4003 بعد تسجيل 121 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما قفز عدد الإصابات إلى 67286.

وأضاف المتحدث كيانوش جهانبور "رصدنا 1997 حالة مصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.. يوجد 3956 مصابا في حالة حرجة". لكن مسؤولاً كبيراً أشار إلى أن العدد الفعلي للإصابات قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

وتحت وطأة كورونا ضغط الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكثر للحصول على قرض طارئ من صندوق النقد الدولي بقيمة خمسة مليارات دولار طلبته طهران لمكافحة أسوأ تفش لفيروس كورونا في الشرق الأوسط وقال إن الامتناع عن تقديم القرض يدين الصندوق بالتفرقة. وكتب البنك المركزي الإيراني لصندوق النقد الدولي الشهر الماضي طالبا خمسة مليارات دولار من مبادرة التمويل السريع للصندوق، وهو برنامج طوارئ يساعد الدول التي تواجه صدمات مفاجئة مثل الكوارث الطبيعية..

مراقبون قالوا أن طلب روحاني مساعدة نقدية من صندوق النقد الدولي يؤكد على تدهور الاوضاع في ايران وعجز حكومته على السيطرة.