الزرفي يبحث مع وزير المالية مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية

بحث رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي مع وزير المالية فؤاد حسين، مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية.



وذكر المكتب الإعلامي للزرفي في بيان صحفي :" جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية والمالية وتاثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد في العراق ودول العالم" .



واضاف:" تم الاطلاع على الوضع المالي للبلد وتداعيات انخفاض اسعار النفط والاجراءات الواجب اتخاذها لتأمين الاحتياجات الضرورية خلال الفترة المقبلة" .



وفي جانب اخر من اللقاء، جرت مناقشة الملف السياسي ومشاورات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة والتأكيد على اهمية الاسراع بتشكيل حكومة تاخذ على عاتقها مواجهة التحديات العديدة التي يمر بها البلد والانتقال الى مرحلة تنمية الاقتصاد والاعمار والاستثمار .