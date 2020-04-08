الزرفي يلتقي رؤساء الاتحادات والنقابات ويؤكد اهمية دورها الفاعل في بناء البلد خلال المرحلة المقبلة

اكد رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي اهمية الدور الكبير للاتحادات والنقابات ودورها الفاعل في بناء البلد خلال المرحلة المقبلة .



وشدد الزرفي خلال لقائه رؤساء الاتحادات والنقابات، على اهمية معالجة البيروقراطية والروتين القاتل في دوائر ومؤسسات الدولة وضرورة احترام الزمن وتقديم كل الدعم والتسهيلات لاصحاب الشركات والمشاريع للنهوض بالبلد اقتصاديا .



واشار الى :" ان الحكومة المقبلة ستعمل جاهدة من اجل محاربة الابتزاز والفساد المالي المستشري في المشاريع المهمة "، مؤكدا وجود فلسفة اقتصادية ومالية بان تكون الموازنة المالية السنوية من غير عوائد النفط .



وقال رئيس الوزراء المكلف :" لدينا احصائيات ومؤشرات دقيقة عن واقع المرأة وعن القطاعات الصحية والتربوية والاقتصادية والقطاع الخاص وغيرها، وكل قطاع توجد ستراتيجية وخطط دقيقة للنهوض به ".



بدورهم قدم رؤساء النقابات والاتحادات عرضا عن عملهم وخططهم المستقبلية والعقبات التي تقف حائلا دون تطوير هذا العمل.