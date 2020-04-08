بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 09 نيسان 2020
آخر الأخبار
سائرون : لاجلسة قريبة لمنح الثقة دون الاتفاق على ضمان تحقق النصاب القانوني الزرفي يبحث مع وزير المالية مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية الزرفي يلتقي رؤساء الاتحادات والنقابات ويؤكد اهمية دورها الفاعل في بناء البلد خلال المرحلة المقبلة كيف تتفادى زيادة الوزن خلال فترة الحجر المنزلي بسبب كورونا؟ ضبابية المشهد السياسي العراقي.. وواشنطن تراقب التحركات الإيرانية في العراق بسبب فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.. خطة لإنقاذ الاقتصاد العراقي مراقبون: فايروس كورونا يقتل الفساد المالي والإداري والسياسي لساسة العراق مقتل ضابط واصابة شرطين في حادثين منفصلين بكركوك خبير يوضح الاجراء القانوني في حال لم يتمكن البرلمان من عقد جلسة لمنح الثقة تحالف الحلبوسي حسم امره : نحن مع ترشيح مصطفى الكاظمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 08 نيسان 2020 04:06 م

كورونا يفسد موسم مسلسلات رمضان قبل أن تبدأ والخسائر بالملايين

1-1329111
أوقف فيروس كورونا تصوير مسلسلات شهر رمضان . ففي ظل الإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار وباء كوفيد-19، أُجبرت استديوهات تصوير عدّة على إغلاق أبوابها أو وقف العمل.

والمفارقة هي أنه مع ارتفاع نسبة مشاهدة الشاشة الصغيرة، بسبب الحجر المنزلي ومتابعة أخبار الوباء، تواجه الدراما المحبوبة في منطقة الشرق الأوسط هذه الأزمة. ما يطرح التساؤلات عمّا ستعرضه الفضائيات العربية، خصوصاً في شهر رمضان المقبل بعد ثلاثة أسابيع.

وتزداد أعداد المشاهدين في شهر رمضان وترتفع أسعار الإعلانات عند فترَتَيْ الإفطار والسحور خلال شهر الصوم، الذي يبدأ هذا العام في الأسبوع الثالث من شهر أبريل (نيسان) الحالي.


وتتنوّع مواضيع المسلسلات التي يجتمع أفراد العائلة لمتابعتها معاً، من حروب العصابات في القرى النائية إلى التاريخ والحب والخيانة والفكاهة وغيرها، في ظل منافسة محتدمة بين القنوات لاستقطاب المشاهدين، إلى جانب المنافسة التي تخوضها تلك القنوات مع تطبيقات على الإنترنت، مثل "نتفليكس" و"ستارز بلاي".

سباق مع الوقت

إزاء ذلك، يتخوّف مدير حيازة البرامج في إحدى القنوات العربية ومقرّها دبي لوكالة الصحافة االفرنسية، من عدم القدرة على توفير المطلوب، قائلاً "لقد بدأ العدّ العكسي. نحتاج إلى كل محتوى نستطيع حيازته قبل رمضان. وإذا لم نتمكّن من إنهاء مسلسلاتنا، فسنشتري من شركات إنتاج خارج (القناة) حتى لو كان ذلك على حساب النوعية".

وأوضح المدير، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أو اسم القناة، أنّ "لدينا أربعة مسلسلات رمضانية كناّ قد بدأنا تصويرها في لبنان، إضافةً إلى مسلسل آخر في سوريا. كلّها متوقّفة حالياً".

ويخوض جمال سنان، صاحب شركة للإنتاج، سباقاً مع الوقت لإعادة تشغيل آلات التصوير في مواقع مسلسلات شركته الثلاثة قبل حلول رمضان.

وفيما "نحن ملتزمون حالياً بالقرارات"، قال سنان، "نبحث عن صيغة معينة، إذ ربما سنعاود العمل بعددٍ قليل من المصورين في الاستوديو، لكن لا نعرف متى".

والهدف هو "أن نكون جاهزين في شهر رمضان. وكلّ ذلك رهن الظروف".

تعقيم "أم بي سي"

وبينما توقّف التصوير في دول عدّة، بينها لبنان والكويت، لا تزال الكاميرات تعمل في دول أخرى من بينها الإمارات، إنّما في ظل إجراءات صارمة، بينها تقليل أعداد المصوّرين وفرق الإنتاج.

وتعقّم مجموعة "أم بي سي" التي عادة ما تتربّع على عرش القنوات خلال الشهر الفضيل، مكاتبها واستديوهاتها ومواقع التصوير الخاصة بها بشكل متواصل، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسمها مازن حايك.

وقال حايك "تنتشر وحدات الطوارئ المتنقلة خارج مداخل مبانينا ومكاتبنا ومقرّاتنا".

في مصر حيث يُعتبر التلفزيون مصدر إيرادات ضخم في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 100 مليون نسمة، لم يصدر قرار رسمي بوقف التصوير.


لكنّ رئيس نقابة الممثلين أشرف زكي، قال إنّ "80 في المئة من الأعمال توقّفت"، في وقت يطالب ممثلون بصدور قرار رسمي بإغلاق المواقع، متّهمين المعنيّين بالمخاطرة.


في الأثناء، أوقفت شركة "إيمار الشام للإنتاج الفني" التصوير في مسلسل رمضاني "قبل أن تطلب السلطات الرسمية ذلك"، وفق مديرتها ديانا جبور.


وأضافت "لا ولن نغامر بصحّة أيّ من شركائنا في العمل الفني من أصغر فني إلى أكبر فنان".

وحصد فيروس كورونا المستجد أرواح أكثر من خمسين ألف وفاة حول العالم منذ ظهوره في الصين نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما أصابت الإجراءات المتّخذة للحدّ من انتشاره قطاع الترفيه بأضرار كبيرة، في ظل إلغاء حفلات ومهرجانات وإغلاق دور السينما أبوابها في دول عدّة.


وأجبر الفيروس حوالى أربعة مليارات شخص على ملازمة منازلهم، خوفاً من التقاط الوباء.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الحرس الثوري

تقرير| إيران غاضبة من أجل الصين وأبعاد اللعبة القذرة لنشر وباء كورونا بالعالم تتكشف 09 نيسان 2020 02:01 ص

خامنئي والأسد

من جديد.. تحقيق دولي يثبت الأسد مجرم حرب أباد السوريين بالكيماوي بمساعدة إيران 09 نيسان 2020 01:09 ص

كورونا في ايران

تقرير| طهران أصبحت مصدر رئيسي لعدوى كورونا لنحو عام قادم 09 نيسان 2020 12:35 ص

1

ضبابية المشهد السياسي العراقي.. وواشنطن تراقب التحركات الإيرانية في العراق 08 نيسان 2020 06:05 م

اقتصاد

بسبب فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.. خطة لإنقاذ الاقتصاد العراقي 08 نيسان 2020 05:25 م

كورونا

مراقبون: فايروس كورونا يقتل الفساد المالي والإداري والسياسي لساسة العراق 08 نيسان 2020 04:42 م

1-1329111

دليلك للعناية بالبشرة والشعر والأظافر أثناء الحجر الصحي.. خطوات سهلة التنفيذ في زمن كورونا 08 نيسان 2020 04:18 م

1-1329112

أموال إيران تذهب إلى وكلاء الإرهاب والحرس الثوري والمخدرات والتبغ... ولا عزاء للصحة 08 نيسان 2020 11:55 ص

التعليقات