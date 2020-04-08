خبير يوضح الاجراء القانوني في حال لم يتمكن البرلمان من عقد جلسة لمنح الثقة



اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاجراء القانوني في حال لم يتمكن البرلمان من عقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة.



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان امام المكلف بتشكيل الحكومة 30 يوما وفقا للمادة 76 من الدستور، من اجل تقديم كابينته ومنهاجه الوزاري، فأذا قدمهما خلال المدة المذكورة واعطى اشعارا للبرلمان فقد اوفى بالتزامه واصبحت الكرة في في ملعب البرلمان ".



واضاف :" ان البرلمان ، في حال لم يتمكن من عقد جلسته فهذه ليست مشكلة المكلف ، خاصة اذا اكمل كابينته ومنهاجه الوزاري ".



وبين :" ان البرلمان ، اذا لم يتمكن من عقد جلسة التصويت على الكابينة والمنهاج بسبب الظروف الراهنة، فيبقى المرشح مستمرا لحين عقد الجلسة ".



ولفت الخبير القانوني الى :" ان جلسة البرلمان بالامكان ان تكون افتراضية ضمن الدائرة المغلقة كما حصل في قمة العشرين عن طريق الاتصال المباشر بالدائرة المغلقة ".