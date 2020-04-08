تحالف الحلبوسي حسم امره : نحن مع ترشيح مصطفى الكاظمي

اعلن تحالف القوى العراقية،بزعامة محمد الحلبوسي ، دعمه لترشيح مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.



واكد التحالف في بيان انه :" اذ يجدد تمسكه بأسس الوحدة الوطنية أمام التحديات التي تواجه بلدنا وشعبنا العراقي، يؤكد في الوقت نفسه التزامه بوحدة الصف السياسي ، من اجل تجاوز المرحلة الصعبة والمخاطر الجمة التي يعاني منها البلد على المستويات الصحية والامنية والاقتصادية والسياسية".



وبين انه في هذا السياق يضع باهتماماته ان يكون المرشح لرئاسة الحكومة، يحظى بقبول وتأييد من قوى المكون السياسية المسؤولة عن الترشيح، وأن يتمتع بالقبول على المستوى الوطني".



وأكد دعمه وتأييده لتوافق الكتل السياسية المعنية على ترشيح مصطفى الكاظمي لرئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة".



واشار الى إن "قوى التحالف تعتز بأن يكون دورها على الدوام هو إرساء السلم والحوار والتفاهم بين أبناء الشعب العراقي، ورفض الفرقة والفتن والتقاطعات السياسية ".