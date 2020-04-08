نائب سابق : هذه هي مطالب القوى الشيعية من رئيس الحكومة المقبلة



كشف النائب السابق وائل عبد اللطيف، عن ابرز مطالب القوى الشيعية من رئيس الوزراء المقبل، مبينا ان المباحثات مازالت جارية لانهاء ازمة التكليف .



وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي :" ان القوى الشيعية تحاول تحقيق اربع مطالب من اي رئيس وزراء مقبل بغض النظر عن اسمه ".



واوضح :" ان المطالب تتلخص في اقرار موازنة 2020 ، وتحديد خطة لمواجهة كورونا في العراق ، فضلا عن الاتفاق مع مفوضية الانتخابات على تفعيل القانون والدعوة لانتخابات مبكرة ".



واضاف عبد اللطيف :" ان تحديد موعد الانتخابات النيابية وحل مجلس النواب هو اخر مطالب القوى الشيعية ، وبخلافه لا ترغب القوى السياسية باضافة اي مطلب اخر خلال الفترة الانتقالية لرئيس الوزراء".