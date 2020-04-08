بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 08 نيسان 2020
آخر الأخبار
مقتل ضابط واصابة شرطين في حادثين منفصلين بكركوك خبير يوضح الاجراء القانوني في حال لم يتمكن البرلمان من عقد جلسة لمنح الثقة تحالف الحلبوسي حسم امره : نحن مع ترشيح مصطفى الكاظمي دولة القانون : الزرفي لن يعتذر ويواصل مشاوراته نائب سابق : هذه هي مطالب القوى الشيعية من رئيس الحكومة المقبلة تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في النجف اللجنة المالية النيابية، تحذر من استمرار ازمة كورونا وانهيار اسعار النفط تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل كتلة الحكمة: ترشيح الكاظمي جاء لإبعاد الزرفي من تولي رئاسة الوزراء نائب :الزرفي لن ينسحب من التكليف ... والبرلمان سيكون الفيصل بقبول او رفض كابينته الوزارية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 08 نيسان 2020 02:57 م

نائب سابق : هذه هي مطالب القوى الشيعية من رئيس الحكومة المقبلة

وائل عبد اللطيف محافظ البصرة الأسبق


كشف النائب السابق وائل عبد اللطيف،  عن ابرز مطالب القوى الشيعية من رئيس الوزراء المقبل، مبينا ان المباحثات مازالت جارية لانهاء ازمة التكليف .

وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي :" ان القوى الشيعية تحاول تحقيق اربع مطالب من اي رئيس وزراء مقبل بغض النظر عن اسمه ".

واوضح :"  ان المطالب تتلخص في اقرار موازنة 2020 ، وتحديد خطة لمواجهة كورونا في العراق ، فضلا عن الاتفاق مع مفوضية الانتخابات على تفعيل القانون والدعوة لانتخابات مبكرة ".

واضاف عبد اللطيف :" ان تحديد موعد الانتخابات النيابية وحل مجلس النواب هو اخر مطالب القوى الشيعية ، وبخلافه لا ترغب القوى السياسية باضافة اي مطلب اخر خلال الفترة الانتقالية لرئيس الوزراء".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجلس النواب العراقي

خبير يوضح الاجراء القانوني في حال لم يتمكن البرلمان من عقد جلسة لمنح الثقة 08 نيسان 2020 03:15 م

مجلس-النواب-البرلمان-محمد-الحلبوسي

تحالف الحلبوسي حسم امره : نحن مع ترشيح مصطفى الكاظمي 08 نيسان 2020 03:09 م

عدنان الزرفي

دولة القانون : الزرفي لن يعتذر ويواصل مشاوراته 08 نيسان 2020 03:03 م

طباعة

مصرف الرافدين يحدد خيارات للموظفين غير المشمولين بسلفة ٢٥ مليون دينار 08 نيسان 2020 02:26 م

مصطفى الكاظمي

كتلة الحكمة: ترشيح الكاظمي جاء لإبعاد الزرفي من تولي رئاسة الوزراء 08 نيسان 2020 02:07 م

عدنان-الزرفي

نائب :الزرفي لن ينسحب من التكليف ... والبرلمان سيكون الفيصل بقبول او رفض كابينته الوزارية 08 نيسان 2020 02:00 م

عالية

عالية نصيف تدعو الحكومة لتقديم طلبات إلى البنوك الدولية والشركات بتأجيل استيفاء الديون 08 نيسان 2020 01:48 م

97776bf5-0418-479a-bc2c-af4a8d3349f7

"دبلوماسية الوباء" .. فجوة الثقة بين الغرب والشرق تتسع رغم المبادرات الإنسانية 08 نيسان 2020 12:22 م

التعليقات