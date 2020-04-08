تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في النجف









أعلنت دائرة صحة النجف ، ، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وقال مدير عام صحة النجف رضوان كامل الكندي في بيان : إن "صحة النجف سجلت 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف بإجراء (170) فحصاً مختبريا".



وأضاف الكندي أن "المجموع التراكمي للحالات المسجلة في المحافظة بلغت 253 حالة بواقع 92 شفاءً تاماً و5 حالات وفاة".



ودعا الكندي"المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة لحماية أنفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى ومراجعة أقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض" .