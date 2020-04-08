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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 08 نيسان 2020 02:26 م

مصرف الرافدين يحدد خيارات للموظفين غير المشمولين بسلفة ٢٥ مليون دينار

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مصرف الرافدين يحدد خيارات للموظفين غير المشمولين بسلفة ٢٥ مليون دينار




دعا مصرف الرافدين  الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد غير المشمولين بسلفة ٢٥ مليون دينار عبر المنصة الالكترونية الى اتباع الخيارات التي وضعها المصرف حتى يتم شمولهم بالسلفة .

 وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان على الموظف الذي يجد اسمه غير مشمول بالسلفة عند التقديم عليها عن طريق المنصة الالكترونية للرابط    qi.iq/loans   عليه  اتخاذ عدة خطوات حتى يتم شموله بالسلفة منها ان يقوم بالدخول للرابط نفسه وارسال طلب الشمول الجديد بالسلفة وفي حال تعذر ذلك فعليه الاتصال بمركز خدمة الزبائن ٤٢٢ لمعرفة الإجراءات المتعلقة بالشمول للسلفة .

واشار الى ان منح السلفة يكون حسب تقديرات راتب الموظف فدين يحدد خيارات للموظفين الغير مشمولين بسلفة ٢٥ مليون دينار .
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