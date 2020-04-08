تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل





أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل.



وقالت وزارة الصحة في بيان أنه "تم رصد 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل، لـ9 نساء، و4 رجال وطفل.