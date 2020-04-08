تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل. وقالت وزارة الصحة في بيان أنه "تم رصد 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل، لـ9 نساء، و4 رجال وطفل. Copy أخبار متعلقة المياحي يعلن خلو واسط من كورونا بشفاء آخر إصابة تسجيل سبعين إصابة جديدة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد في العراق صحة البصرة: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا تسجيل 3 إصابات جديدة بفايروس كورونا في إقليم كردستان صحة البصرة: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء 10 مصابين تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا في كردستان