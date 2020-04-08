نائب :الزرفي لن ينسحب من التكليف ... والبرلمان سيكون الفيصل بقبول او رفض كابينته الوزارية





اكد النائب عن كتلة مستقلون فالح الزيادي ان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لن ينسحب من التكليف مؤكدا ان البرلمان سيكون الفيصل بقبول او رفض كابينته الوزارية.



وقال الزيادي ان تكليف الزرفي دستوري وقانوني وصدر بمرسوم جمهوري وبالتالي لن يعتذر الزرفي مطلقا عن التكليف والفيصل سيكون في مجلس النواب بألتصويت لصالح كابينته الوزارية ومنهاجه الحكومي او رفضهما .



واضاف ان هناك بعض الكتل الشيعية ترفض تكليف الزرفي وقد ارسلت كتابا موقعا من زعيمي كتلتين شيعيتين فقط الى رئيس الجمهورية لتغيير التكليف لشخص اخر ولكن هذا الامر لا يمكن ان يحدث لوجود تكليف رسمي دستوري.



واوضح ان الطريقة القانونية والدستورية بتغيير التكليف هو اعتذار الزرفي وهذا لن يحدث او رفض مجلس النواب كابينته الوزارية .



واشار الزيادي الى ان النواب شرعوا بجمع ٥٠ توقيعا وإرسالها الى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج لحكومة الزرفي حسب النظام الداخلي لمجلس النواب.