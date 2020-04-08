بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 08 نيسان 2020
آخر الأخبار
مقتل ضابط واصابة شرطين في حادثين منفصلين بكركوك خبير يوضح الاجراء القانوني في حال لم يتمكن البرلمان من عقد جلسة لمنح الثقة تحالف الحلبوسي حسم امره : نحن مع ترشيح مصطفى الكاظمي دولة القانون : الزرفي لن يعتذر ويواصل مشاوراته نائب سابق : هذه هي مطالب القوى الشيعية من رئيس الحكومة المقبلة تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في النجف اللجنة المالية النيابية، تحذر من استمرار ازمة كورونا وانهيار اسعار النفط تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل كتلة الحكمة: ترشيح الكاظمي جاء لإبعاد الزرفي من تولي رئاسة الوزراء نائب :الزرفي لن ينسحب من التكليف ... والبرلمان سيكون الفيصل بقبول او رفض كابينته الوزارية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
عادل الجبوري الأربعاء، 08 نيسان 2020 01:33 م

لقاحات بيل جيتس الـ 7 ضد كورونا وتحركات الحكومات البطيئة .. من سينقذ العالم ؟

أثار  رجل الأعمال الأمريكي، بيل جيتس، الجدل عندما أعلن عن أنه يسعى إلى تمويل تشييد مصانع جديدة لإنتاج 7 لقاحات جديدة واعدة لفيروس كورونا المستجد، بمليارات الدولارات وأنه بدأ هذا المشوار من القارة السمراء أفريقيا في حين باتت حكومات العالم وجيوشها عاجزة امام الفيروس ولم تتوصل دولة من الدول حتى الآن إلى لقاح ضد الفيروس رغم اعلان بعضها عن قرب التوصل إليه  .

وأوضح جيتس في تصريحاته له  أن مؤسسته الخيرية ستتحرك أسرع من الحكومات لمواجهة جائحة "كوفيد-19".
وأضاف جيتس، ، أن مؤسسته الخيرية لديها خبرة واسعة في مواجهة الأمراض، لذا بدأت في مواجهة الجائحة من خلال دعم جهود تطوير لقاح فعال.

واختار الملياردير الشهير أفضل 7 مشروعات واعدة لتطوير لقاحات فعالة، وبدأ في التخطيط لتشييد مصانع لإنتاجها، وسيبدأ تشييد المصانع في أسرع وقت، حتى قبل أن تثبت فعالية هذه اللقاحات، لأن الانتظار في رأيه يمثل "إهداراً للوقت".

 ويرى جيتس أن تشييد المصانع بالتزامن مع عملية تطوير اللقاح، التي قد تستغرق نحو 18 شهراً، يعد خطوةً حاسمة في مواجهة هذه الجائحة.

وذكر رجل الأعمال، في مقالٍ صحفي، أن إنتاج بعض اللقاحات الواعدة يحتاج إلى معدات فريدة.
وأوضح أنه "على الرغم من أن تشييد مصانع لإنتاج السبعة لقاحات قد يتسبب في إهدار مليارات الدولارات، لأن بعض هذه اللقاحات قد يفشل ويثبت عدم فعاليته، لكن هذه الخسائر لا تقارن بالخسائر الاقتصادية التي تقدر بتريليونات الدولارات".

وتعهد جيتس وزوجته ميلندا بتقديم 100 مليون دولار لدعم جهود مواجهة جائحة "كوفيد-19"، التي تتضمن إرسال اختبارات منزلية للكشف عن الفيروس لسكان ولاية واشنطن.


أثار  رجل الأعمال الأمريكي، بيل جيتس، الجدل عندما أعلن عن أنه يسعى إلى تمويل تشييد مصانع جديدة لإنتاج 7 لقاحات جديدة واعدة لفيروس كورونا المستجد، بمليارات الدولارات وأنه بدأ هذا المشوار من القارة السمراء أفريقيا في حين باتت حكومات العالم وجيوشها عاجزة امام الفيروس ولم تتوصل دولة من الدول حتى الآن إلى لقاح ضد الفيروس رغم اعلان بعضها عن قرب التوصل إليه  .

وأوضح جيتس في تصريحاته له  أن مؤسسته الخيرية ستتحرك أسرع من الحكومات لمواجهة جائحة "كوفيد-19".
وأضاف جيتس، ، أن مؤسسته الخيرية لديها خبرة واسعة في مواجهة الأمراض، لذا بدأت في مواجهة الجائحة من خلال دعم جهود تطوير لقاح فعال.

واختار الملياردير الشهير أفضل 7 مشروعات واعدة لتطوير لقاحات فعالة، وبدأ في التخطيط لتشييد مصانع لإنتاجها، وسيبدأ تشييد المصانع في أسرع وقت، حتى قبل أن تثبت فعالية هذه اللقاحات، لأن الانتظار في رأيه يمثل "إهداراً للوقت".

 ويرى جيتس أن تشييد المصانع بالتزامن مع عملية تطوير اللقاح، التي قد تستغرق نحو 18 شهراً، يعد خطوةً حاسمة في مواجهة هذه الجائحة.

وذكر رجل الأعمال، في مقالٍ صحفي، أن إنتاج بعض اللقاحات الواعدة يحتاج إلى معدات فريدة.
وأوضح أنه "على الرغم من أن تشييد مصانع لإنتاج السبعة لقاحات قد يتسبب في إهدار مليارات الدولارات، لأن بعض هذه اللقاحات قد يفشل ويثبت عدم فعاليته، لكن هذه الخسائر لا تقارن بالخسائر الاقتصادية التي تقدر بتريليونات الدولارات".

وتعهد جيتس وزوجته ميلندا بتقديم 100 مليون دولار لدعم جهود مواجهة جائحة "كوفيد-19"، التي تتضمن إرسال اختبارات منزلية للكشف عن الفيروس لسكان ولاية واشنطن.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1-1329112

المؤشرات السلبية للاقتصاد و كورونا يجبران قطر على السقوط في مستنقع القروض 07 نيسان 2020 11:50 ص

1-1329112

البرلمان الإيراني يعقد أولى جلساته بعد انتشار فيروس كورونا.. وتغيب لاريجاني 07 نيسان 2020 11:42 ص

1-1329111

الخميس .. مجلس الأمن يعقد أول اجتماع له بشأن انتشار وباء كورونا في 202 دولة 07 نيسان 2020 11:22 ص

جونسون

رئيس وزراء بريطانيا لا يزال في العناية المركزة.. ورسالة تضامن من المعارضة 07 نيسان 2020 11:07 ص

كورونا

عاجل.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 99.225 والوفيات 1607 07 نيسان 2020 11:02 ص

كورونا في إيران

عاجل.. وزارة الصحة السعودية: تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في المملكة إلى 2752 07 نيسان 2020 10:59 ص

عاجل فيس

عاجل.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 1141 بعد تسجيل 21 إصابة جديدة 07 نيسان 2020 10:57 ص

كورونا

بلجيكا تسجل 185 حالة وفاة جديدة بكورونا 06 نيسان 2020 03:49 م

التعليقات