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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 08 نيسان 2020 11:58 ص

صحة الرصافة: نتوقع المزيد من اصابات كورونا وقد تتحول الى كارثة

صحة الرصافة

أعلن مدير عام صحة بغداد/ الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة ليرتفع العدد التراكمي الى 134 اصابة" محذراً من "تزايد الاعداد في ظل محاولات كسر حظر التجوال الصحي.

وقال الساعدي في بيان ان "صحة الرصافة سجلت 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة في عموم الرصافة.
 
واوضح الساعدي ان "العدد التراكمي للإصابات في جانب الرصافة ارتفع الى 134 اكتسب منهم الشفاء 39 حالة وتوفي 10 مما يعني بقاء 85 حالة تتلقى العلاج بمستشفى ابن الخطيب.

وحذر مدير صحة الرصافة "من انتشار الفيروس وخروجه عن السيطرة في ظل محاولات كسر الحظر وعدم الالتزام به في بعض المناطق"، مشيرا الى ان "المعركة مع فيروس كورونا في ايامها الاخيرة والعراق مخير مابين اعلان النصر عليه من خلال الالتزام بالحظر او خروجه عن السيطرة وتحول الامر الى كارثة انسانية.

ف.ا
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