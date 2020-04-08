العثور على جثة ضابط شرطة بعد ساعات من اختطافه في كركوك

اعلن مصدر امني في محافظة كركوك عن العثور على جثة ضابط في الشرطة الاتحادية بعد ساعات من اختطافه شمال غرب كركوك . وكان مصدر امني قد اعلن ان عناصر داعش قاموا امس بخطف ثلاثه عناصر في الشرطة الاتحادية ، بينهم ضابط ،شمال غرب كركوك. ف.ا Copy أخبار متعلقة بالصور .. منصة الصواريخ التي استهدفت قاعدة "كي وان" في كركوك إطلاق سراح الناشط محمد فاضل بعد 3 أيام من اختطافه في بغداد إطلاق سراح المصور زيد الخفاجي بعد أسبوع على اختطافه.. واستقبال حافل من النشطاء عمليات الرافدين: سنساند مطالب المتظاهرين وحقوقهم المشروعة العثور على أوكار وعبوات ناسفة تابعة لـ”داعش” الإرهابي غربي كركوك