العثور على جثة ضابط شرطة بعد ساعات من اختطافه في كركوك



اعلن مصدر امني في محافظة كركوك عن العثور على جثة ضابط في الشرطة الاتحادية بعد ساعات من اختطافه شمال غرب كركوك .



وكان مصدر امني قد اعلن ان عناصر داعش قاموا امس بخطف ثلاثه عناصر في الشرطة الاتحادية ، بينهم ضابط ،شمال غرب كركوك.



ف.ا