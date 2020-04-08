القت القوات الامنية امس القبض على ٢٩ مخالفاً لحظر التجوال في بغداد. وقال بيان لقيادة عمليات بغداد :" ان القوات الامنية القت القبض ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد وخلال تنفيذ حظر التجوال ، على ٢٩ مخالفاً وحجزت ١٣ عجلة و١٦ دراجة نارية مختلفة. ف.ا Copy أخبار متعلقة كربلاء تستغل حظر التجوال لتأهيل وتشجير شوارعها القبض على أكثر من 13 ألف مخالف لحظر التجوال الوقائي القبض على اكثر من 12 الف مخالف لحظر التجوال القبض على أكثر من 5 آلاف مخالف لحظر التجوال خلال أسبوعين عمليات بغداد تعلن القبض على ٤٥٦٩ مخالفاً لحظر التجوال وحجز ٥٦٩ عجلة ودراجة نارية مختلفة عمليات بغداد تلقي القبض على ٢٤٣٤ مخالفاً لحظر التجوال