

القت القوات الامنية امس القبض على ٢٩ مخالفاً لحظر التجوال في بغداد.



وقال بيان لقيادة عمليات بغداد :" ان القوات الامنية القت القبض ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد وخلال تنفيذ حظر التجوال ، على ٢٩ مخالفاً وحجزت ١٣ عجلة و١٦ دراجة نارية مختلفة.



ف.ا