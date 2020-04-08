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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 08 نيسان 2020 11:32 ص

القبض على ٢٩ مخالفاً لحظر التجوال في بغداد

القبض على

القت القوات الامنية امس  القبض  على ٢٩ مخالفاً لحظر التجوال في بغداد.

وقال بيان لقيادة عمليات بغداد :" ان القوات الامنية  القت القبض  ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد وخلال تنفيذ حظر التجوال ، على ٢٩ مخالفاً وحجزت ١٣ عجلة  و١٦ دراجة نارية مختلفة.

ف.ا
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