

اعلنت وزارة الخارجية تسجيل ١٨ اصابة جديدة و٣ حالات وفاة بفيروس كورونا لابناء الجاليات العراقية في الخارج.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصَحّافْ في بيان صحفي :" تم تسجيل 3 حالات وفاة لابناء الجاليات العراقية بفيروس كورونا ، واحدة في بريطانيا، والثانية في الدنمارك والثالثة في السويد، و 18 حالة إصابة 7 منها في الدنمارك و 6 في فرنسا، و 3 في كندا، وواحدة في كل من الامارات العربية والسويد".



واكد :"ان سفاراتنا في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية".



ف.ا