هل ينقد "الكلوروكين" البشرية من وباء فيروس كورونا؟ أطباء يجيون

منذ أكثر من ثلاثة أشهر على ظهور فيروس كورونا، والعالم في سباق محموم للتوصل إلى لقاح أو علاج ينقذ البشرية من هذا الوباء.



ولعل الكلوروكين من أبرز أسماء الأدوية التي أصبح العلماء والأطباء يعلقون عليها الآمال في هذا الصدد بعد أن نجح في تحقيق الشفاء لحالات عدة.



لكن ما هو دواء الكلوروكين؟

دواء الكلوروكين الذي يباع في الأسواق تحت مسمى "نيفاكين" دواء معروف بين الأطباء المختصين في مقاومة الأوبئة .

شاع استخدامه حول العالم منذ أكثر من نصف قرن، لا سيما في القارة الأفريقية وفي عدد من دول أميركا اللاتينية لمعالجة الملاريا

وهو دواء غير مكلف، كما ينصح كل مسافر إلى أفريقيا وأميركا اللاتينية بتناوله بغرض تجنب الإصابة بالملاريا.

وهو دواء يقوي جهاز المناعة للإنسان، بحيث يجعله يتصدى لأمراض وأوبئة مثل حمى المستنقعات (الملاريا)، ويقاوم الألم والحمى والالتهابات،.



ولجأت منظمة الصحة العالمية ومنظمات طبية غير حكومية أخرى، مثل "أطباء بلا حدود" إلى استخدامه لعلاج المصابين بوباء الملاريا في كثير من مناطق العالم

وتعد الصين من أوائل البلدان التي اختبرت الكلوروكين لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في بداية فبراير (شباط) الماضي.

وبحسب أطباء أسفرت عملية اختبار مادة الكلوروكين على 135 مصاباً بفيروس "كوفيد-19" عن نتائج جيدة جداً، مظهرة أن الحالة المرضية للمصابين لم تتدهور أكثر بعد تناول هذا العقار.

وسمحت الولايات المتحدة باستخدام علاج الملاريا "هيدروكسي كلوروكوين" كعلاج للمصابين بفيروس كورونا .

وقننت وزارة الصحة السعودية صرف أدوية الملاريا في الصيدليات والمجمعات الخاصة بوصفات طبية

ويعتبر الاطباء عقار الكلوروكين لعلاج المصابين بفيروس كورونا لا يكلف شيئا."

من جانبها، حذّرت منظمة الصحة العالمية في 23 مارس (آذار) الماضي، من الأخطار التي يمكن أن تترتب على استخدام الكلوروكين لمعالجة فيروس كورونا

وقررت دول مثل الصين وإيطاليا وتونس والجزائر والمغرب ودول خليجية استخدام دواء الكلوروكين.