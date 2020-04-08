السعودية تعيد اموال معتمري اقليم كردستان

أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كردستان، ان السلطات السعودية أعادت أموال تأشيرات مئات المعتمرين من الاقليم الذين الغي سفرهم الى السعودية بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا.



وذكر بيان للوزارة، "بعد ان قررت السعودية ايقاف سفر العمرة من جميع انحاء العالم، قررت الرياض اعادة اموال قرابة 1700 شخص من اقليم كردستان تسلموا تأشيراتهم عن طريق شركات خاصة باداء العمرة الى حسابات تلك الشركات".



واوضح البيان ان كل معتمر كان قد دفع 210 دولارات امريكية واصبح الان بامكانهم مراجعة تلك الشركات لتسلم أموالهم./



ف.ا

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