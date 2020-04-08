المالية النيابية: اتخذنا الإجراءات اللازمة لتأمين الرواتب



أكدت اللجنة المالية النيابية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتامين الرواتب.



وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري إن "اللجنة المالية تقوم بدور تنسيقي بين مؤسسات الدولة وتم اتخاذ الإجراءات وحسب المدخولات"، مشيراً إلى أن "مسؤولية اللجنة تأمين الرواتب من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة".



وبشأن مكافحة كورونا، أعلن الجبوري وصول الأموال المخصصة للمحافظات والخاصة بمواجهة الوباء.



ولفت إلى أن شركات الدفع الإلكتروني أعربت عن استعدادها بإيجاد آلية معينة بمناقلة التبرعات إلى حساب البنك المركزي أو وزارة الصحة، وسيكون هناك لقاء مع الشركات لتنظيم العمل، لافتاً إلى أن "هذه الأموال ستكون لدعم جهود مواجهة فيروس كورونا".



ف.ا