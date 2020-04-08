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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 08 نيسان 2020 11:18 ص

نائب يكشف عن قيام الحكيم بتسليم برهم صالح كتاب ترشيح الكاظمي لرئاسة الوزراء

النائب-عن-تحالف-البناء-عامر-الفايز

كشفت  النائب عن كتلة تحالف الفتح  عامر  الفائز ، عن  قيام رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم  بتسليم كتاب إلى رئيس الجمهورية بشان ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء.

وقال الفايز أن "القوى الشيعية المتمثلة بتحالف الفتح ودولة القانون والحكمة والنهج الوطني والعقد الوطني وقعت على كتاب ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء".

وأضاف أن "رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم سلم رئيس الجمهورية برهم صالح كتاب القوى الشيعية يتضمن رفض تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء وترشيح مصطفى الكاظمي بدلا منه"، مشيرا إلى أن "الموقعين على كتاب الترشيح هم رؤساء الأحزاب والكتل السياسية وليس أعضاء البرلمان أو مسؤولين آخرين".

ف.ا
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