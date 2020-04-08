الدهلكي يدعو الى استكمال المعاملات التقاعديـة للمحالين الجدد وصرف مستحقاتهم المتأخرة بأثر رجعـي





دعا رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي ، وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة الى ايجاد حل للمتقاعدين ممن تم احالتهم على التقاعد بداية العام الحالي ولم يتم استكمال معاملاتهم التقاعدية بسبب التريث جراء سعي البرلمان لاستثناء بعض الشرائح.



وقال الدهلكي في بيان صحفي، ان "مجلس النواب تدارس سابقا صيغة تعديل القانون لاستثناء بعض الشرائح للحاجة لها ، لكنه لم يمض داخل قبة البرلمان بسبب الخلافات السياسية من جهة وبسبب الحظر الوقائي لفيروس كورونا ".



واضاف، ، ان "اؤلئك المتقاعدين تمت ايقاف معاملاتهم في هيئة التقاعد والوزارات التابعين لها، بانتظار الاستثناء الذي لم يحصل ثم تبع ذلك حظر التجوال ما تسبب بعرقلة تحريك تلك المعاملات"، مبينا ان "تلك الشريحة اصبحت اليوم معلقة لا هي محسوبة على الموظفين ولا على المتقاعدين ولم يتم صرف اية مستحقات مالية لهم منذ بداية العام الجاري ماجعل ظروفهم المعيشية صعبة جدا ".



واوضح ان " الاوضاع الاستثنائية التي نعيشها حاليا يجعلنا ملزمين بايجاد حلول سريعة بتحريك معاملاتهم التقاعدية فورا واطلاق رواتبهم المتأخرة بأثر رجعي عن طريق وزاراتهم ، لحين اكمال معاملات التقاعد لمواجهة الازمة وتوفير لقمة عيش لاولادهم وذويهم ".



ف.ا

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