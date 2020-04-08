كربلاء تستغل حظر التجوال لتأهيل وتشجير شوارعها

اعلنت مديرية بلدية كربلاء اعدادها خطة للاعمار والتأهيل في فترة حظر التجوال "ستفاجئ فيها أهالي المحافظة".



وقال مدير البلدية عبير سليم في تصريح صحفي :" وضعنا خطة منذ بداية قرار حظر التجوال تشمل اجراءات سريعة بالاعمار والتأهيل تمثلت في عملية تطوير وتأهيل واعادة اكساء المجسرات وحملة لرفع الحواجز واطلاق حملة واسعة للتشجير في جميع الشوارع ".



واضاف سليم :" تمت المباشرة بتطوير شوارع مركز المدينة وتعبيدها ، حيث كان يصعب العمل بها نتيجة الازدحامات التي تشهدها، بالاضافة الى رفع المولدات من الشوارع والجزرات الوسطية ".

ف.ا