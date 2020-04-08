بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 08 نيسان 2020
آخر الأخبار
مقتل ضابط واصابة شرطين في حادثين منفصلين بكركوك خبير يوضح الاجراء القانوني في حال لم يتمكن البرلمان من عقد جلسة لمنح الثقة تحالف الحلبوسي حسم امره : نحن مع ترشيح مصطفى الكاظمي دولة القانون : الزرفي لن يعتذر ويواصل مشاوراته نائب سابق : هذه هي مطالب القوى الشيعية من رئيس الحكومة المقبلة تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في النجف اللجنة المالية النيابية، تحذر من استمرار ازمة كورونا وانهيار اسعار النفط تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل كتلة الحكمة: ترشيح الكاظمي جاء لإبعاد الزرفي من تولي رئاسة الوزراء نائب :الزرفي لن ينسحب من التكليف ... والبرلمان سيكون الفيصل بقبول او رفض كابينته الوزارية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 08 نيسان 2020 10:34 ص

نائبة عن ديالى : اكثر من 50 الف اسرة بالمحافظة بحاجة لمساعدات انسانية عاجلة

ناهدة الدايني

اكدت النائبة عن محافظة ديالى  ناهدة الدايني،  ان اكثر من 50 الف اسرة بحاجة  لمساعدات انسانية عاجلة بسبب فايروس كورونا.

وقالت الدايني في تصريح صحفي :" ان اكثر من 50 الف اسرة تعيش اوضاعا مزرية ، تنتشر في مناطق احياء غرب بعقوبة وشمال المقدادية ومدن حوض حمرين . وهي  بحاجة عاجلة لمساعدات انسانية ، لانها الاكثر تضررا بسبب تداعيات فايروس كورونا وحظر التجوال الشامل ".

واضافت :" ان الاسر كانت تعيش قبل ازمة فايروس كورونا تحت خطر الفقر ، وتداعيات الفايروس زادت من وضعها المأساوي ، خاصة بتوقف كل الاعمال بسبب حظر التجوال" ، مؤكدة ضرورة تأمين خط دعم انساني مباشر لتلك الاسر وتوزيع مواد غذائية عاجلة ، نظرا لبلوغ وضعها الانساني حالات صعبة وقاسية جدا .

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
496809Image1

تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في النجف 08 نيسان 2020 02:32 م

النفط

اللجنة المالية النيابية، تحذر من استمرار ازمة كورونا وانهيار اسعار النفط 08 نيسان 2020 02:19 م

499567Image1

تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل 08 نيسان 2020 02:14 م

صحة الرصافة

صحة الرصافة: نتوقع المزيد من اصابات كورونا وقد تتحول الى كارثة 08 نيسان 2020 11:58 ص

كورونا

تسجيل ١٨ اصابة جديدة و٣ حالات وفاة بفيروس كورونا لابناء الجاليات العراقية في الخارج 08 نيسان 2020 11:29 ص

وزارة التعليم العالي

التعليم تنفي إصدار بيان يتعلق بتمديد تعطيل الدوام في الجامعات والمعاهد 08 نيسان 2020 11:11 ص

الفلوجة تشهد حملة كبيرة لتشجير ساحاتها وشوارعها

كربلاء تستغل حظر التجوال لتأهيل وتشجير شوارعها 08 نيسان 2020 10:39 ص

حظر التجوال في العراق

تمديد حظر التجوال في جميع أنحاء العراق لمواجهة كورونا 08 نيسان 2020 10:09 ص

التعليقات