نائبة عن ديالى : اكثر من 50 الف اسرة بالمحافظة بحاجة لمساعدات انسانية عاجلة



اكدت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني، ان اكثر من 50 الف اسرة بحاجة لمساعدات انسانية عاجلة بسبب فايروس كورونا.



وقالت الدايني في تصريح صحفي :" ان اكثر من 50 الف اسرة تعيش اوضاعا مزرية ، تنتشر في مناطق احياء غرب بعقوبة وشمال المقدادية ومدن حوض حمرين . وهي بحاجة عاجلة لمساعدات انسانية ، لانها الاكثر تضررا بسبب تداعيات فايروس كورونا وحظر التجوال الشامل ".



واضافت :" ان الاسر كانت تعيش قبل ازمة فايروس كورونا تحت خطر الفقر ، وتداعيات الفايروس زادت من وضعها المأساوي ، خاصة بتوقف كل الاعمال بسبب حظر التجوال" ، مؤكدة ضرورة تأمين خط دعم انساني مباشر لتلك الاسر وتوزيع مواد غذائية عاجلة ، نظرا لبلوغ وضعها الانساني حالات صعبة وقاسية جدا .



ف.ا