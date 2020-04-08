ندى شاكر: اجتماع بيت العامري لايمثل الاجماع الشيعي وقراره ليس حاسما



اكدت النائبة عن ائتلاف "النصر" ندى شاكر :" ان الاجتماع الذي عقد مساء الاحد في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري ، ضم ثلاث قوى سياسية من البيت الشيعي ولم يجمع اطراف البيت"، مبينة :" ان النصر وسائرون وبعض القوى داخل الفتح لم يحضروا الاجتماع ".



وقالت شاكر في تصريح صحفي :" ان الاجتماع الذي ضم نوري المالكي وعمار الحكيم بمنزل هادي العامري ، لايمثل كامل البيت السياسي الشيعي ، وما نجم عنه من الاتفاق على بديل للزرفي لايعني بالضرورة انه قرار حاسم ".



واضافت :" ان الاطراف السياسية الشيعية التي اعتذرت عن حضور الاجتماع ، ومنها سائرون والنصر وبعض القوى داخل الفتح ، تمانع ترشيح مصطفى الكاظمي بديلا للزرفي ".



ف.ا