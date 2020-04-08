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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 08 نيسان 2020 10:22 ص

ندى شاكر: اجتماع بيت العامري لايمثل الاجماع الشيعي وقراره ليس حاسما

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

اكدت النائبة عن ائتلاف "النصر"  ندى شاكر :" ان الاجتماع الذي عقد مساء الاحد  في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري ، ضم ثلاث قوى سياسية من البيت الشيعي ولم يجمع اطراف البيت"،  مبينة :" ان النصر وسائرون وبعض القوى داخل الفتح لم يحضروا الاجتماع  ".

وقالت شاكر في تصريح صحفي :" ان الاجتماع الذي ضم نوري المالكي وعمار الحكيم بمنزل هادي العامري ،  لايمثل كامل البيت السياسي الشيعي ، وما نجم عنه من الاتفاق على بديل للزرفي لايعني بالضرورة  انه  قرار  حاسم ".

واضافت :" ان الاطراف السياسية الشيعية التي اعتذرت عن حضور الاجتماع ، ومنها سائرون والنصر وبعض القوى داخل الفتح ، تمانع  ترشيح مصطفى الكاظمي بديلا للزرفي ".

ف.ا
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