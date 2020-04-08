اثيل النجيفي محذرا : الوضع ذاهب الى الاصطدام فالفوضى .. ثم الانهيار !

حذر القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي من "الانهيار والفوضى"، بسبب استمرار الخلافات السياسية على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.



وقال النجيفي في تصريح صحفي :" ان القوى السياسية العراقية، اذا لم تسرع في تشكيل الحكومة الجديدة، فان الوضع سوف يذهب الى الاصطدام فالفوضى ثم الانهيار، وبالتالي التشكيل سيكون اصعب مع وجود الفوضى".



واضاف قائلا :" في هذه الحالة تكون الامور قد فلتت ، ويكون حينها من الصعب لملمة الوضع العراقي"، مشيرا الى انه :" في المدة السابقة ، عندما تشتت الوضع العراقي، كان هناك (تحالف دولي) ساعد العراق حتى يلملم وضعه، غير ان العراق اليوم خسر هذا التحالف، فالوضع سيكون اصعب بكثير مما مر به العراق سابقاً".

ف.ا