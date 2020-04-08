بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 08 نيسان 2020
آخر الأخبار
مقتل ضابط واصابة شرطين في حادثين منفصلين بكركوك خبير يوضح الاجراء القانوني في حال لم يتمكن البرلمان من عقد جلسة لمنح الثقة تحالف الحلبوسي حسم امره : نحن مع ترشيح مصطفى الكاظمي دولة القانون : الزرفي لن يعتذر ويواصل مشاوراته نائب سابق : هذه هي مطالب القوى الشيعية من رئيس الحكومة المقبلة تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في النجف اللجنة المالية النيابية، تحذر من استمرار ازمة كورونا وانهيار اسعار النفط تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل كتلة الحكمة: ترشيح الكاظمي جاء لإبعاد الزرفي من تولي رئاسة الوزراء نائب :الزرفي لن ينسحب من التكليف ... والبرلمان سيكون الفيصل بقبول او رفض كابينته الوزارية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 08 نيسان 2020 10:18 ص

اثيل النجيفي محذرا : الوضع ذاهب الى الاصطدام فالفوضى .. ثم الانهيار !

اثيل-النجيفي

حذر القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي  من "الانهيار والفوضى"، بسبب استمرار الخلافات السياسية على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال النجيفي في تصريح صحفي :" ان القوى السياسية العراقية، اذا لم تسرع في تشكيل الحكومة الجديدة، فان الوضع سوف يذهب الى الاصطدام فالفوضى ثم الانهيار، وبالتالي التشكيل سيكون اصعب مع وجود الفوضى".

واضاف قائلا :" في هذه الحالة تكون الامور  قد فلتت ،  ويكون حينها من الصعب لملمة الوضع العراقي"، مشيرا الى انه :" في المدة السابقة ، عندما تشتت الوضع العراقي،  كان هناك (تحالف دولي) ساعد العراق حتى يلملم وضعه، غير ان العراق اليوم خسر هذا التحالف، فالوضع سيكون اصعب بكثير مما مر به العراق سابقاً".

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجلس النواب العراقي

خبير يوضح الاجراء القانوني في حال لم يتمكن البرلمان من عقد جلسة لمنح الثقة 08 نيسان 2020 03:15 م

مجلس-النواب-البرلمان-محمد-الحلبوسي

تحالف الحلبوسي حسم امره : نحن مع ترشيح مصطفى الكاظمي 08 نيسان 2020 03:09 م

عدنان الزرفي

دولة القانون : الزرفي لن يعتذر ويواصل مشاوراته 08 نيسان 2020 03:03 م

وائل عبد اللطيف محافظ البصرة الأسبق

نائب سابق : هذه هي مطالب القوى الشيعية من رئيس الحكومة المقبلة 08 نيسان 2020 02:57 م

طباعة

مصرف الرافدين يحدد خيارات للموظفين غير المشمولين بسلفة ٢٥ مليون دينار 08 نيسان 2020 02:26 م

مصطفى الكاظمي

كتلة الحكمة: ترشيح الكاظمي جاء لإبعاد الزرفي من تولي رئاسة الوزراء 08 نيسان 2020 02:07 م

عدنان-الزرفي

نائب :الزرفي لن ينسحب من التكليف ... والبرلمان سيكون الفيصل بقبول او رفض كابينته الوزارية 08 نيسان 2020 02:00 م

عالية

عالية نصيف تدعو الحكومة لتقديم طلبات إلى البنوك الدولية والشركات بتأجيل استيفاء الديون 08 نيسان 2020 01:48 م

التعليقات