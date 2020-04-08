بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 08 نيسان 2020
آخر الأخبار
مقتل ضابط واصابة شرطين في حادثين منفصلين بكركوك خبير يوضح الاجراء القانوني في حال لم يتمكن البرلمان من عقد جلسة لمنح الثقة تحالف الحلبوسي حسم امره : نحن مع ترشيح مصطفى الكاظمي دولة القانون : الزرفي لن يعتذر ويواصل مشاوراته نائب سابق : هذه هي مطالب القوى الشيعية من رئيس الحكومة المقبلة تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في النجف اللجنة المالية النيابية، تحذر من استمرار ازمة كورونا وانهيار اسعار النفط تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل كتلة الحكمة: ترشيح الكاظمي جاء لإبعاد الزرفي من تولي رئاسة الوزراء نائب :الزرفي لن ينسحب من التكليف ... والبرلمان سيكون الفيصل بقبول او رفض كابينته الوزارية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 08 نيسان 2020 10:09 ص

تمديد حظر التجوال في جميع أنحاء العراق لمواجهة كورونا

حظر التجوال في العراق

قررت السلطات العراقية، تمديد حظر التجوال المفروض في عموم البلاد بسبب فيروس "كورونا المستجد - كوفيد 19" إلى الـ 18 من أبريل الجاري.

وذكرت مصادر، أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية والتي يرأسها رئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي قررت ايضا تقديم دعم مالي للأسر المتضررة من حظر التجوال فضلا عن العمل على تسهيل عودة العراقيين العالقين وتوفير اماكن للحجر الصحي لهم.

وكان مقررا انتهاء الحظر في الـ 11 من إبريل الجاري بناء على توجيهات سابقة من اللجنة بيد ان قرار التمديد جاء متزامنا مع ارتفاع اعداد حالات الاصابة بالفيروس والتي سجلت 91 اصابة ما يعد اعلى حصيلة يومية ليرتفع الاجمالي الى 1122 اصابة توفي منهم 65 شخصا.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
496809Image1

تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في النجف 08 نيسان 2020 02:32 م

النفط

اللجنة المالية النيابية، تحذر من استمرار ازمة كورونا وانهيار اسعار النفط 08 نيسان 2020 02:19 م

499567Image1

تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل 08 نيسان 2020 02:14 م

صحة الرصافة

صحة الرصافة: نتوقع المزيد من اصابات كورونا وقد تتحول الى كارثة 08 نيسان 2020 11:58 ص

كورونا

تسجيل ١٨ اصابة جديدة و٣ حالات وفاة بفيروس كورونا لابناء الجاليات العراقية في الخارج 08 نيسان 2020 11:29 ص

وزارة التعليم العالي

التعليم تنفي إصدار بيان يتعلق بتمديد تعطيل الدوام في الجامعات والمعاهد 08 نيسان 2020 11:11 ص

الفلوجة تشهد حملة كبيرة لتشجير ساحاتها وشوارعها

كربلاء تستغل حظر التجوال لتأهيل وتشجير شوارعها 08 نيسان 2020 10:39 ص

ناهدة الدايني

نائبة عن ديالى : اكثر من 50 الف اسرة بالمحافظة بحاجة لمساعدات انسانية عاجلة 08 نيسان 2020 10:34 ص

التعليقات