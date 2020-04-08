تمديد حظر التجوال في جميع أنحاء العراق لمواجهة كورونا

قررت السلطات العراقية، تمديد حظر التجوال المفروض في عموم البلاد بسبب فيروس "كورونا المستجد - كوفيد 19" إلى الـ 18 من أبريل الجاري.

وذكرت مصادر، أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية والتي يرأسها رئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي قررت ايضا تقديم دعم مالي للأسر المتضررة من حظر التجوال فضلا عن العمل على تسهيل عودة العراقيين العالقين وتوفير اماكن للحجر الصحي لهم.

وكان مقررا انتهاء الحظر في الـ 11 من إبريل الجاري بناء على توجيهات سابقة من اللجنة بيد ان قرار التمديد جاء متزامنا مع ارتفاع اعداد حالات الاصابة بالفيروس والتي سجلت 91 اصابة ما يعد اعلى حصيلة يومية ليرتفع الاجمالي الى 1122 اصابة توفي منهم 65 شخصا.