الصحة تسجل 91 إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة، أمس 91 إصابة جديدة بفايروس كورونا في إحصائية هي الأعلى منذ بدء حظر التجوال في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "لغاية الآن تم فحص 26331 نموذجا في المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات اقليم كردستان".

وأضافت أن "الوزارة سجلت 91 إصابة في العراق توزعت بواقع 13 في الرصافة وواحدة في كل من الكرخ وديالى وواسط و7 في مدينة الطب و44 حالة في النجف و3 في السليمانية و5 في كل من دهوك وذي قار و6 في البصرة وحالتين في المثنى".

وتابعت: "إن الوفيات بلغت حالة واحدة في مدينة الطب ويقابلها شفاء 29 حالة توزعت بواقع 16 في السليمانية وواحد في كل من أربيل وواسط و4 في البصرة و5 في كربلاء وحالتين في الديوانية".

وأكد البيان، أن "مجموع الإصابات بلغ 1122 فيما بلغ مجموع الوفيات 65 حالة و مجموع حالات الشفاء بلغ 373".

كما قررت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان فرض الحجر الصحي على 11 حياً في مركز محافظة أربيل.

وقال الوزير سامان برزنجي، إنه "بعد تسجيل 76 إصابة بكورونا في حي كاريزان في أربيل وبعض الأحياء الأخرى ممن شاركوا في العزاء الذي أقيم خلال الأيام الماضية، تم فرض الحجر على 11 حيا من المدينة".

وأشار إلى أن الأحياء التي تم فرض الحجر عليها هي آلتون سيتي و شيخ أحمد و كاريزان و زانكو وجنار وماموستايان و 124 كولان و جيان و زيلان سيتي و 94 باداوا".