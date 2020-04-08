من جديد.. "الحمدين" الإرهابي حصل على حق استضافة كأس العالم 2022 بالرشاوى والفساد

مراقبون: آن الآوان ليدفع الحمدين ثمنا فادحا من سمعته



سنوات ولائحة الفساد تطارد تنظيم الحمدين بخصوص استضافته لكأس العالم 2022، فالعالم لم يصدق ابدا أن دولة صغيرة لا تكاد ترى مثل قطر يمكن أن تنجح في استضافة وتنظيم كأس العالم ويوما بعد يوم بدات تظهر وتتكشف الدلائل ضد فساد قطر والرشاوى الضخمة التي دفعتها لاعضاء الفيفا كي يصوتون لصالحه.

وتجددت القضية بعد إصدار لائحة اتهام جديدة من قبل وزارة العدل الأمريكية. ووضع المدعون ادعاءات رسمية مباشرة مطبوعة بحسب وكالة رويترز ما يثير أسئلة حول البطولة لأول مرة على هذا المستوى.

وعلى الرغم من أن الفيفا قد رد على مزاعم وسائل الإعلام السابقة بشأن قطر، من خلال الإصرار على أن البطولة لن تتأثر ، إلا إن ادعاءات الولايات المتحدة ستؤدي إلى مزيد من الأسئلة حول استضافة المسابقة بحسب وكالة رويترز.

قرار الاتهام صدر في محكمة في بروكلين باتهام نيكولاس ليوز، الذي كان آنذاك يشغل منصب رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية، ورئيس الاتحاد البرازيلي السابق ريكاردو تيكسيرا، بالحصول على رشاوى للتصويت لصالح قطر في اجتماع اللجنة التنفيذية للفيفا عام 2010. وأكدت لائحة الاتهام، أن جاك وارنر من ترينيداد وتوباغو رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (الكونكاكاف) تلقيا رشاوى بقيمة 5 ملايين دولار من 10 شركات وهمية مختلفة، شملت كيانات في أنغيلا وقبرص وجزر فيرغن البريطانية. ووُجهت لائحة الاتهام إلى رئيس الاتحاد الغواتيمالي رافائيل سالجويرو، بأنه تلقى مليون دولار رشوة.

وأقر أليخاندرو بورزاكو، الرئيس السابق لإحدى شركات التسويق الكبرى، في عام 2017، بأن جميع المسؤولين الأمريكيين الجنوبيين الثلاثة في اللجنة التنفيذية للفيفا حصلوا على رشاوى بقيمة مليون دولار لدعم قطر، التي فازت 14-8 على الولايات المتحدة في تصويت أعضاء اللجنة التنفيذية، لاختيار الدولة المضيفة لمونديال 2022. وقال وليام سويني جونيور، مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيق الفيدرالي في نيويورك، في بيان نقلته صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية: ”الأرباح والرشوة في كرة القدم الدولية كانت عميقة الجذور، وممارسات معروفة منذ عقود. على مدى سنوات عديدة، أفسد المدعى عليهم والمتآمرون معهم نزاهة كرة القدم الدولية بالرشاوى والعمولات، وانخرطوا في مخططات احتيالية إجرامية تسببت في ضرر كبير لرياضة كرة القدم. وشملت خططهم استخدام شركات وهمية وعقود استشارية زائفة وطرق إخفاء أخرى لإخفاء الرشاوى ومدفوعات الرشاوى وجعلها تبدو مشروعة.

ويرى خبراء إن المرة هذه كأس العالم تحت لائحة اتهامات حقيقية وعلنية ولا يمكن أن يفر الحمدين منها المرة.