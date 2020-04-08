الزرفي يقاتل في المستنقع الإيراني.. ورفضه الانسحاب يفضح صفقة الكاظمي

قال خبراء، إن تمسك عدنان الزرفي بموقفه ورفض الانسحاب من رئاسة الحكومة وتأكيده على الالتزام بالمسار الدستوري الطبيعي، والتقدم بكابينته الوزارية للبرلمان يفضح اللعبة الميليشياوية ضده.

الزرفي لم يكن سنيًا او كرديًا، ولكنه كان شيعيا وفق مبدأ المحاصصة لكنه رفض، لأنه لم يعط شيكا على بياض للميليشيات الايرانية وهو ما سبب لها الهلع وخافت مما هو قادم لذلك تحركت لاستبداله بمصطفى الكاظمي.

وشددوا أن تمسك الزرفي بمواصلة الطريق يكشف صفقة إيران وعملائها داخل العراق.

ورفض رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، الانسحاب من مهمة تشكيل الحكومة مقابل منحه وزارة في الحكومة الجديدة. وتراجعت أسهم الزرفي داخل قبة البرلمان، بعد شبه إجماع شيعي على رفض حكومته، وترشيح مدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بديلاً عنه. وقال الزرفي، إن ”عرض وزارة وازنة عليّ في الحكومة المقبلة لن يدفعني إلى الانسحاب، مشيراً إلى أن ”رؤيتي لإدارة الدولة تقوم وفق مبدأ درسته جيداً وهو المحور الاقتصادي. وأضاف الزرفي لن أخالف أي إجماع شيعي، حتى وإن اقتضى الأمر رفض تمرير حكومتي، حيث كان تكليفي بناء على دعم ورغبة سياسية، من مختلف الكتل والأحزاب، إذن ما الذي تغير بعد زيارة إسماعيل قاآني. ولفت إلى أنه ملتزم بالقانون والدستور، ولا أحد يستطيع تجاوز ذلك مع وجود حرص لأعضاء مجلس النواب ورغبة من رئيس الجمهورية لإنجاح مهمتي، خاصة مع وجود تكتّل نيابي سيصوت لصالح الكابينة الوزارية الجديدة“. واضاف الزرفي، أنا جئت بعقل غير منتمٍ للصراع الأمريكي الإيراني، بل سأعمل على توظيف هذا الصراع لأجل العراق، وفق سياسة صارمة تضمن عدم دخول بلادنا بأي صراع لايخدم مصالحه، وسأكون حيادياً لتوظيفه اقتصادياً. وأكد أن الولايات المتحدة هي صديقة للعراق، ولدينا علاقات معها، وضحّت من أجل بلادنا، لكن هناك جدول خروج للقوات الأمريكية من البلاد، وهو من أولى اهتماهتي وبدأ التحرك بهذا الموضوع حيث غادرت أكثر من 8 قواعد عسكرية، حتى الآن.

واتفقت 5 كتل شيعية في العراق، تملك 106 مقاعد في البرلمان من أصل 329، على ترشيح مصطفى الكاظمي رئيس المخابرات الحالي، بديلا لعدنان الزرفي، المكلف بتشكيل الحكومة،وقال حميد معلة، القيادي في تيار الحكمة الوطني، إن ”اجتماعا عقد بمنزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ضم ائتلاف دولة القانون، وتيار الحكمة، وكتلتي النهج الوطني، والفضيلة.

ويرى مراقبون أن الزرفي الذي تعهد بتلبية مطالب الشارع في خطابه الأول قد لا ينجح في عبور البرلمان المنقسم بين الكتل الشيعية وفقا لعرف المحاصصة الذي يقضي بأن يكون منصب رئيس الحكومة من نصيبها، لكن استمراره بعض الوقت سيكشف كل أوراق اللعبة الايرانية وانبطاح الكتل العراقية أمام الملالي.